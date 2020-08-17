Начала работу конкурсная комиссия на поощрение одаренных детей премиями Губернатора Самарской области

Министерство образования и науки Самарской области информирует о начале работы конкурсной комиссии на поощрение одаренных детей и подростков именными премиями Губернатора Самарской области.
Премия присуждается детям, достигшим особых успехов добившихся значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, победителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.
Положение
об именных премиях Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков, утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109, определены номинации на присуждение премий: «Учебная и исследовательская деятельность», «Художественное творчество», «Любительский спорт», «Техническое творчество», «Социально значимая деятельность».
Для участия в конкурсе в срок до 15 сентября 2020 года материалы на соискателей премий представляются в региональный центр «Одаренные дети» государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и молодежи «Центр социализации молодежи» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская д.114-а, каб. 2, т. (846)3388204.
Материалы на кандидатов должны соответствовать рекомендациям к оформлению портфолио и содержать:
заявку (форма 1);
представление кандидата, выдвигаемого на присуждение именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков (форма 2);
согласие на обработку персональных данных (форма 3);
копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата;
справка с места учебы кандидата;
характеристика кандидата с места учебы;
материалы о достижениях кандидата не менее чем за последние три года.
Документы заверяются подписью и печатью Заявителя, передает пресс-служба министерства образования и науки СО.
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