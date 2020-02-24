Набор из носков, дезодоранта и геля бритья обошелся жителям Самарской области всего в 277 рублей
24 февраля 2020 10:32
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Что российские мужчины получили в подарок в День защитника Отечества.
В преддверии 23 февраля в России традиционно повышается спрос на отдельные товары. Из года в год мужчинам дарят носки, трусы и бритвенные принадлежности. Для всех, кому надоело получать одни и те же подарки, есть хорошие новости: носки и трусы стали покупать реже, а вот полезные всем автомобилистам видеорегистраторы в этом году популярнее на 13,5% по сравнению с прошлым годом.
Исследование оператора фискальных данных OFD.ru показало, что женщины покупают подарки в последний момент — за день до праздника или непосредственно 23 февраля. Они не одиноки: такая же тенденция наблюдалась и перед 14 февраля, когда влюблённые делали покупки прямо в день праздника. По сравнению с неделей, предшествующей 23 февраля, продажи бритв вырастают на 42%, пены и геля для бритья — на 67,4%. Кстати, пена популярнее геля в 1,9 раза и дешевле в среднем на 47,2%.
Средняя цена на электробритву упала с 1 706 рублей на 38,6%, на бритву со сменными кассетами — на 8,6% до 395 рублей. Последнее связано выбором покупателей в пользу моделей с тремя, а не пятью лезвиями.
Продажи носков в этом году упали на 3%, а трусов — на 8,9%, так что кого-то ждет более оригинальный подарок, чем обычно. А вот продажи футболок, наоборот, выросли на 31,5%. 22 и 23 февраля спрос на них повышается в среднем на 40% по сравнению с предпраздничной неделей. Самые популярные принты — камуфляж и изображения супергероев.
Дороже всего “джентльменские наборы” для мужчин из носков, дезодоранта и геля для бритья обходились жителям Пермского (1 372 рубля) и Красноярского (1 137 рублей) краёв, Тамбовской (999 рублей) и Амурской (788 рублей) областей. А жители Самарской (277 рублей), Омской (310 рублей), Ростовской (315 рублей) областей, Ставропольского края (307 рублей) и Башкортостана (313 рублей) могли потратить значительно меньшие суммы.
Еще один популярный подарок — крепкий алкоголь. В этом году продажи виски объемом 0,5 л выросли на 8,6%, а вот стоимость за бутылку снизилась на 20,4% с 588 рублей в 2019 году. С бутылками объемом 0,7 л ситуация обратная: их стали дарить реже на 48%, а их цена выросла на 29 % до 1 159 рублей.
Продажи видеорегистраторов выросли на 13,5% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена устройства снизилась с 3 145 рублей на 24%.
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