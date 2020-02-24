Я нашел ошибку
Главные новости: 
В России начинается масленичная неделя
В России начинается масленичная неделя
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
В Самаре ночью 25 человек тушили пожар на улице Печерской
В Самаре ночью 25 человек тушили пожар на улице Печерской
Путин поздравил буддистов России с наступлением Сагаалгана
Путин поздравил буддистов России с наступлением Сагаалгана
Прохожий получил огнестрельное ранение на улице в Сызрани
Прохожий получил огнестрельное ранение на улице в Сызрани
На набережной Самары в День защитника Отечества была развернута выставка МЧС
На набережной Самары в День защитника Отечества была развернута выставка МЧС
В Самаре суд разрешил подрядчику не убирать колеи на Московском шоссе
В Самаре суд разрешил подрядчику не убирать колеи на Московском шоссе
В Приволжском районе женщина украла деньги с банковской карты знакомого
В Приволжском районе женщина украла деньги с банковской карты знакомого
сегодня  Понедельник, 24 февраля, 12:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/02:
USD 64.3
0.56
EUR 69.42
0.65
Новости /  Общество /  Социум  

Набор из носков, дезодоранта и геля бритья обошелся жителям Самарской области всего в 277 рублей

24 февраля 2020 10:32
102
Набор из носков, дезодоранта и геля бритья обошелся жителям Самарской области всего в 277 рублей

 Что российские мужчины получили в подарок в День защитника Отечества.

В преддверии 23 февраля в России традиционно повышается спрос на отдельные товары. Из года в год мужчинам дарят носки, трусы и бритвенные принадлежности. Для всех, кому надоело получать одни и те же подарки, есть хорошие новости: носки и трусы стали покупать реже, а вот полезные всем автомобилистам видеорегистраторы в этом году популярнее на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Исследование оператора фискальных данных OFD.ru показало, что женщины покупают подарки в последний момент — за день до праздника или непосредственно 23 февраля. Они не одиноки: такая же тенденция наблюдалась и перед 14 февраля, когда влюблённые делали покупки прямо в день праздника. По сравнению с неделей, предшествующей 23 февраля, продажи бритв вырастают на 42%, пены и геля для бритья — на 67,4%. Кстати, пена популярнее геля в 1,9 раза и дешевле в среднем на 47,2%.

Средняя цена на электробритву упала с 1 706 рублей на 38,6%, на бритву со сменными кассетами — на 8,6% до 395 рублей. Последнее связано выбором покупателей в пользу моделей с тремя, а не пятью лезвиями.

Продажи носков в этом году упали на 3%, а трусов — на 8,9%, так что кого-то ждет более оригинальный подарок, чем обычно. А вот продажи футболок, наоборот, выросли на 31,5%. 22 и 23 февраля спрос на них повышается в среднем на 40% по сравнению с предпраздничной неделей. Самые популярные принты — камуфляж и изображения супергероев.

Дороже всего “джентльменские наборы” для мужчин из носков, дезодоранта и геля для бритья обходились жителям Пермского (1 372 рубля) и Красноярского (1 137 рублей) краёв, Тамбовской (999 рублей) и Амурской (788 рублей) областей. А жители Самарской (277 рублей), Омской (310 рублей), Ростовской (315 рублей) областей, Ставропольского края (307 рублей) и Башкортостана (313 рублей) могли потратить значительно меньшие суммы.

Еще один популярный подарок — крепкий алкоголь. В этом году продажи виски объемом 0,5 л выросли на 8,6%, а вот стоимость за бутылку снизилась на 20,4% с 588 рублей в 2019 году. С бутылками объемом 0,7 л ситуация обратная: их стали дарить реже на 48%, а их цена выросла на 29 % до 1 159 рублей.

Продажи видеорегистраторов выросли на 13,5% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена устройства снизилась с 3 145 рублей на 24%.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
24 февраля 2020  11:34
На набережной Самары в День защитника Отечества была развернута выставка МЧС
На набережной Самары в День защитника Отечества была развернута выставка МЧС
 В праздничный день выставку посещали самарцы и гости областной столицы. Социум
65
24 февраля 2020  10:32
Набор из носков, дезодоранта и геля бритья обошелся жителям Самарской области всего в 277 рублей
Набор из носков, дезодоранта и геля бритья обошелся жителям Самарской области всего в 277 рублей
   Что российские мужчины получили в подарок в День защитника Отечества. Социум
99
23 февраля 2020  23:47
Глава республики первым наградил фронтовика орденом Шаймуратова.
В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана ВОВ
Глава республики первым наградил фронтовика орденом Шаймуратова.  Социум
212
Весь список

Здравоохранение
23 февраля 2020  11:53
Президент Татарстана навестил эвакуированных с коронавирусного лайнера в Казань россиян
Президент Татарстана навестил эвакуированных с "коронавирусного" лайнера в Казань россиян
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
328
21 февраля 2020  11:57
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
240
20 февраля 2020  13:43
В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
318
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
648
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
450
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15358
Весь список
Туризм
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
451
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
303
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
816
Весь список
Образование
22 февраля 2020  12:23
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
В Самарской области спортивные заведения предложили сделать бесплатными для населения
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
449
21 февраля 2020  19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка.
В Самарской области прошел Международный День родного языка
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка.    Образование
448
21 февраля 2020  17:54
В Самаре к 2021 году построят планетарий и астрономический парк
В Самаре к 2021 году построят планетарий и астрономический парк
 На проектирование объекта планируется направить 16,4 миллиона рублей из городского бюджета, проект будет готов уже в этом году.  Образование
37
Весь список

Культура
24 февраля 2020  12:20
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка.  Культура
11
22 февраля 2020  10:25
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
416
21 февраля 2020  13:58
В Самаре стартует новый юбилейный сезон игр Официальной лиги КВН Самара
В Самаре стартует новый юбилейный сезон игр Официальной лиги КВН «Самара»
В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области. Культура
341
Весь список
Мир домашних животных
14 февраля 2020  22:56
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
Сызранский кот обзавелся собственной страничкой в Instagram
 Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
95
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
378
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15819
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
112
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
108
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
148
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
391
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
837
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2800
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1179
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2280
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1727
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
287
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
514
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
589
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1309
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1818
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1844
Весь список

Мероприятия
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
На площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные