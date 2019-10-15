Набережная для Октябрьска
15 октября 2019 18:09
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Торги на проведение работ состоялись в мае 2019 года. Тогда эксперты ОНФ изучили проект и выявили ряд нарушений, в том числе критических. Об этом активисты сообщили главе города Октябрьск.
В результате проектная организация отказалась от авторских прав на проект, передав их городской администрации, что позволило оперативно внести изменения и
усовершенствовать проект. Так что совсем скоро жители Октябрьска будут наслаждаться прогулками по прекрасной набережной.
«До завершения работ еще далеко, но можно точно сказать, что подрядчик укладывается в сроки, несмотря на то, что на этой территории проходили военные учения, которые некоторое время не позволяли подрядчикам вести строительство. Кроме того, работы проводятся на участке с железнодорожным переездом и проходящие поезда зачастую приостанавливают строительство, однако подрядчик находит возможность не срывать сроки. Практически все замечания, которые были высказаны общественниками, учтены и взяты в работу. Так, вместо электрического пандуса-подъемника, все же принято решение выстроить пологий спуск для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он же будет гораздо удобнее и для мамочек с колясками, и для велосипедистов», - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.
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