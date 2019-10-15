Набережная для Октябрьска

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Торги на проведение работ состоялись в мае 2019 года. Тогда эксперты ОНФ изучили проект и выявили ряд нарушений, в том числе критических. Об этом активисты сообщили главе города Октябрьск.В результате проектная организация отказалась от авторских прав на проект, передав их городской администрации, что позволило оперативно внести изменения иусовершенствовать проект. Так что совсем скоро жители Октябрьска будут наслаждаться прогулками по прекрасной набережной.«До завершения работ еще далеко, но можно точно сказать, что подрядчик укладывается в сроки, несмотря на то, что на этой территории проходили военные учения, которые некоторое время не позволяли подрядчикам вести строительство. Кроме того, работы проводятся на участке с железнодорожным переездом и проходящие поезда зачастую приостанавливают строительство, однако подрядчик находит возможность не срывать сроки. Практически все замечания, которые были высказаны общественниками, учтены и взяты в работу. Так, вместо электрического пандуса-подъемника, все же принято решение выстроить пологий спуск для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он же будет гораздо удобнее и для мамочек с колясками, и для велосипедистов», - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области