На железнодорожном вокзале Самары внедряется система цифрового распознавания лиц

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Благодаря системе безопасности по распознаванию лиц, введенной в эксплуатацию ГБУ СО «Безопасный регион» в Самарской области, в текущем году удалось распознать и в дальнейшем задержать уже двух нарушителей правопорядка, раскрыть ряд преступлений. В настоящее время система работает в тестовом режиме на железнодорожном вокзале Самары. В скором времени планируется ее внедрение и на других объектах в Самарской области.В планах также установка системы распознавания лиц на станциях самарского метрополитена и на центральном автовокзале. На данном этапе проводятся необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчика на разработку проектной документации.Напомним, что в начале этого года Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в список пилотного проекта «Умный город» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Проект предполагает управление городским хозяйством с помощью информационных и коммуникационных технологий. Большое значение уделяется дальнейшему развитию систем видеонаблюдения, где особое место отводится именно системам интеллектуальной видеоаналитики.Впервые система по распознаванию лиц была введена ГБУ СО «Безопасный регион» на мероприятиях Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, проводимых на территории Самарского региона. На Фестивале болельщиков FIFA на пл. Куйбышева в Самаре с помощью установленных на металлодетекторах камер системы распознавания лиц было выявлено и не допущено 27 человек, из них 5 иностранцев, успевших ранее совершить противоправные действия на аналогичных мероприятиях, включая другие регионы РФ. Наличие камер системы распознавания лиц позволило обеспечить безопасность на мероприятиях и объектах ЧМ и на должном уровне провести спортивный праздник, передает пресс-служба облправительства.