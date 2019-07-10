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Новости /  Общество /  Социум  

На западе Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс)

10 июля 2019 16:52
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Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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