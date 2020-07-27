На выставке СОУНБ познакомят с изданиями Пушкина, Крылова, Екатерины II, увидевшими свет в XIX веке

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Новая экспозиция из цикла «Великие издатели России» призвана знакомить читателей с книгами, выпущенными крупнейшим предпринимателем первой трети XIХ в. – издателем Александром Филипповичем Смирдиным. Известный со школьных лет литературный критик Виссарион Белинский назвал период творческой активности издателя (конец 20-х–30-е гг. XIX в.) «смирдинским периодом русской словесности».Ценителей литературы и книжной культуры не оставит равнодушными издание 1829 г. знаменитого авантюрного романа Фаддея Булгарина «Иван Выжигин», который был настоящим бестселлером своего времени, его они смогут увидеть на историко-книжной выставке СОУНБ.Стоит отметить, именно с публикации этого романа началась деятельность Смирдина. Среди экспонатов из фондов отдела редких книг номера «толстого» журнала «Библиотека для чтения» (1834 по 1865 гг.), который имел огромное для того времени число подписчиков (5000-7000 чел.) и пользовался невероятной популярностью у провинциального читателя. Посетители выставки увидят прижизненные издания Александра Пушкина, Ивана Крылова, Екатерины II, Гавриила Державина, Михаила Ломоносова и другие библиографические ценности.За счет увеличения тиражей Александр Смирдин сумел сделать книгу доступной не только для привилегированного класса дворян, но и для людей других сословий. Задумав издать произведения ста русских литераторов, он успел выпустить в свет наследие 70 авторов. А еще большой заслугой выдающегося предпринимателя стало введение выплаты твердого писательского гонорара, что позволило писательскому труду из увлечения превратиться в профессию, которой можно зарабатывать на жизнь.Александр Смирдин, как и большая часть книгоиздателей и книготорговцев того времени, прошел обычный жизненный путь: начав работать с 13 лет «мальчиком», потом приказчиком в книжных лавках Москвы и Петербурга. К 30-ти годам имел один из самых лучших магазинов на Невском проспекте и обширную библиотеку, которой за умеренную плату могли пользоваться все желающие. Магазин и библиотека Смирдина служили своеобразным литературным салоном Петербурга.И в наши дни бизнесмены и маркетологи изучают предпринимательский феномен талантливого книготорговца и издателя Александра Смирдина и его сыновей, современные книги на эту тему тоже можно найти в экспозиции.Желающие смогут посетить историко-книжную выставку «Сын Отечества. К 225-летию со дня рождения А.Ф. Смирдина» до 10 августа в дни работы СОУНБ, передает пресс-служба библиотеки.Фото: пресс-служба СОУНБ