На военном полигоне Рощинский состоялась легендарная «Гонка героев».

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Мероприятие проводилось при поддержке Министерства Обороны Российской Федерации и Правительства Самарской области.Более одной тысячи восьмисот участников пробежали 10-километровую полосу препятствий на военном полигоне с имитацией стрельбы, дымовыми завесами и испытали не только свою физическую силу, но и волю.Для гостей мероприятия была организована выставка военной техники и вооружения, показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, комфортная фан-зона.Для самых юных героев была подготовлена детская трасса протяженностью 600 метров, где будущие покорители «взрослой» трассы смогли познакомиться с аналогами препятствий «Гонки».Впервые на «Гонке героев» проводился отборочный этап всероссийских соревнований «Курсантский бросок». Отрадно, что этот вид состязаний стартовал именно в Самарской области. Для участия в нем на стадион Рощинский приехали курсанты военных академий из Пензы и Вольска, филиала Военно-воздушной академии в Сызрани Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, студенты военных учебных центров из вузов Самарской, Пензенской, Ростовской областей.Финал соревнований пройдёт с 8 по 10 августа 2019 года на военном полигоне «Алабино», где встретятся победители отборочных этапов из Самары, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Новосибирска и Владивостока.Приветственное слово от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в адрес участников отборочного этапа военно-спортивного состязания «Гонка Героев» на Рощинском военном полигоне зачитал вице-губернатор Самарской области – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин. «С каждым годом это военно-патриотическое мероприятие, ставшее уже традиционным, собирает все больше участников. Испытать себя в массовом забеге по полосе препятствий с элементами боевых действий под силу только самым тренированным, выносливым и бесстрашным молодым людям, – говорилось в обращении Главы региона. – Выражаю искреннюю благодарность организаторам «Гонки Героев» – Министерству обороны Российской Федерации, командованию Центрального военного округа и 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории нашего региона, вклад в развитие юнармейского движения, подготовку молодежи к военной службе».Самарский этап открывали почетные гости: статс-секретарь заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, главный судья соревнований Котельников Данила.Все, кто вышли на старт полосы препятствий, достойны награды, однако в честной и бескомпромиссной борьбе, проявив взаимовыручку и командный дух, к финишу пришли лучшие из лучших. Результаты распределились следующим образом.Результаты соревнований «Курсантский бросок»:1 место Пензенский государственный университет;2 место филиал Военной академии МТО, г. Вольск;3 место филиал Военной академии МТО, г. Пенза.Категория «Pro» мужчины «Чемпионат»:1 место Виктор Самойлов с результатом 0:49:54;2 место Денис Зайцев с результатом 01:01:45;3 место Денис Королев с результатом 01:02:36.Категория «Pro» женщины «Чемпионат»:1 место Екатерина Сенкевич с результатом 01:23:52.Категория «Age» (возрастные группы) «Чемпионат»:Группа 18-29 лет мужчины1 место Маматов Денис с результатом 0:57:44;2 место Милкин Роман с результатом 01:03:34;3 место Зотов Вячеслав с результатом 01:10:12.Группа 18-29 лет женщины1 место Макорина Полина с результатом 01:39:13.Группа 30-39 лет мужчины1 место Кириченко Сергей с результатом 0:57:16;2 место Майоршин Сергей с результатом 0:57:53;3 место Балашов Роман с результатом 0:58:17.Группа 30-39 лет женщины1 место Михайлова Наталия с результатом 2:12:35.Группа 40+1 место Павел Андрусов с результатом 01:02:48;2 место Валерий Абзибаров с результатом 01:28:00;3 место Ринат Курмаев с результатом 01:38:18.Категория «Пары» «Чемпионат»:1 место Екатерина Терентьева и Кирилл Колесов с результатом 01:20:42;2 место Наталья Ушакова и Владимир Дзендзюра с результатом 01:34:11;3 место Валентина Калинина и Павел Сальников с результатом 01:37:15.Категория «Команды» «Чемпионат»:1 место Сергей Кулик, Евгений Середа, Татьяна Поздняк, Шамиль Султанов и Георгий Бочаров с результатом 01:25:18;2 место Сергей Сушилин, Никита Флора, Ольга Михайлова, Павел Гвоздев и Акмал Эргашев с результатом 01:29:22;3 место Михаил Протасов, Константин Дружбинин, Сергей Петухов, Екатерина Богомазова и Анатолий Комаровский с результатом 01:33:01.Среди команд любителей спорта, кто выбрал формат «Приключение» и решил испытать в составе взвода (10 человек) себя, своих друзей и коллег, места распределились следующим образом:1 место Взвод № 42 с результатом 01:23:30;2 место Взвод № 31 с результатом 01:37:34;3 место Взвод № 15 с результатом 01:48:25, передает пресс-служба облправительства.Фото: Аркадий Саямов/пресс-служба облправительства