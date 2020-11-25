На улице Шверника, где планируется строительство детского сада, продолжается поквартирный опрос жителей

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Судьбу строительства садика и последую­щего благоустройства дворовой территории решат после поквартирного опро­са. Его уже несколько дней проводят в домах №4, 6, 8, 10, 14 по улице Шверника и №216, 218, 220 по улице Ново-Садо­вой.

Решение узнать мнение каждого было принято на встре­че Гла­вы Самары Елены Лапушкиной, активистов Общероссийского народ­ного фронта, представителей профильных департаментов с инициативной группой жите­лей. Тогда же предложили разработать проект благоустройства дворовой терри­тории с учетом строительства дошкольного учреждения.

Напомним, в границах вышеуказанных домов по улице Шверника и Ново-Садовой планируется возвести детский сад на 132 места, 60 из которых - ясель­ные. По генплану дошкольное учреждение должны были построить в этом месте еще в 1980-х годах, но реализовать проект в то время не удалось. Однако сейчас, благодаря национальному проекту «Демография», новый детсад всё же может появиться. Строительство позволит сократить большую очередность в дошкольные учреждения в данном микрорайоне.

«Мы многодетная семья и зна­ем, как тяжело получить место в детском саду, особенно в нашем районе. На 5-й и 6-й просеках, да и в нашем микрорайоне «Солнечный-1» очень много детей. Мы сами долго ждали место, год гримерно, пока не ста­ли многодетными и не получили но льготе. Поэтому я за строительство детского сада», - рассказала одна из жительниц.

На последних встречах про­звучало более десяти предложе­ний по благоустройству террито­рии вокруг будущего дошкольно­го учреждения. Жители просили установить игровые площадки для детей разного возраста, организовать зоны отдыха для взрослых, добавить парковочные места.

«Мне будет некуда ставить машину. Это самая главная тема - куда нам ставить машины», - высказалась жительница дома №6 по улице Шверника.

«Городская земля, она должна быть использована очень грамотно. То, что сейчас там есть - стоянки и гулянья по кустам — это ненормально, ее можно использовать эффективнее», - предложил житель дома 220б по улице Ново-Садовая.

Мнения были учтены, и сейчас проект предусматривает размеще­ние трех полноценных площадок для игр и занятий спортом, прогулочные и беговые маршруты. Так­же будет оборудовано более 100 парковочных мест. К тому же, планируется отремонтировать проезды, привести в порядок тротуары, сделать освещение и обустроить новые пешеходные зоны.

В настоящее время поквартирный опрос жителей продолжается, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации