На улице Шверника, где планируется строительство детского сада, продолжается поквартирный опрос жителей

Судьбу строительства садика и последующего благоустройства дворовой территории решат после поквартирного опроса. Его уже несколько дней проводят в домах №4, 6, 8, 10, 14 по улице Шверника и №216, 218, 220 по улице Ново-Садовой.
Решение узнать мнение каждого было принято на встрече Главы Самары Елены Лапушкиной, активистов Общероссийского народного фронта, представителей профильных департаментов с инициативной группой жителей. Тогда же предложили разработать проект благоустройства дворовой территории с учетом строительства дошкольного учреждения.
Напомним, в границах вышеуказанных домов по улице Шверника и Ново-Садовой планируется возвести детский сад на 132 места, 60 из которых - ясельные. По генплану дошкольное учреждение должны были построить в этом месте еще в 1980-х годах, но реализовать проект в то время не удалось. Однако сейчас, благодаря национальному проекту «Демография», новый детсад всё же может появиться. Строительство позволит сократить большую очередность в дошкольные учреждения в данном микрорайоне.
«Мы многодетная семья и знаем, как тяжело получить место в детском саду, особенно в нашем районе. На 5-й и 6-й просеках, да и в нашем микрорайоне «Солнечный-1» очень много детей. Мы сами долго ждали место, год гримерно, пока не стали многодетными и не получили но льготе. Поэтому я за строительство детского сада», - рассказала одна из жительниц.
На последних встречах прозвучало более десяти предложений по благоустройству территории вокруг будущего дошкольного учреждения. Жители просили установить игровые площадки для детей разного возраста, организовать зоны отдыха для взрослых, добавить парковочные места.
«Мне будет некуда ставить машину. Это самая главная тема - куда нам ставить машины», - высказалась жительница дома №6 по улице Шверника.
«Городская земля, она должна быть использована очень грамотно. То, что сейчас там есть - стоянки и гулянья по кустам — это ненормально, ее можно использовать эффективнее», - предложил житель дома 220б по улице Ново-Садовая.
Мнения были учтены, и сейчас проект предусматривает размещение трех полноценных площадок для игр и занятий спортом, прогулочные и беговые маршруты. Также будет оборудовано более 100 парковочных мест. К тому же, планируется отремонтировать проезды, привести в порядок тротуары, сделать освещение и обустроить новые пешеходные зоны.
В настоящее время поквартирный опрос жителей продолжается, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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