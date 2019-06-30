На улице Куйбышева состоялся парад духовых оркестров
30 июня 2019 19:18
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Погода на стороне Самары!
Всего в параде участвовали 6 духовых оркестров со всей России.
Музыкально-хореографический коллектив из Нижнего Новгорода украсил самарский фестиваль изящным выступлением.
Один из лучших в Европе коллектив барабанщиц "Держава" дефилировал по улице Куйбышева.
Участников музыкального парада приветствовала глава Самары Елена Лапушкина.
Сотни жителей и гостей Самары пришли на фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".
Творческие эксперименты участников, классика и современные произведения приобретают новое звучание, когда исполняются в движении.
На такое способны настоящие виртуозы.
После завершения парада, фестиваль оркестров продолжился на летней эстраде Струковского сада.
Зрителей ждёт почти трёх часовой музыкальный марафон, который завершится коллективным исполнением вальса "На сопках Маньчжурии".
Фестиваль проводится в рамках проекта «Культурное сердце России», реализуемого по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Все коллективы награждены благодарственными письмами главы города, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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30 июня 2019 21:58
Она отметила, что солидарна с требованием митингующих в Тбилиси об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Социум
4
30 июня 2019 19:18
Всего в параде участвовали 6 духовых оркестров со всей России. Социум
166
30 июня 2019 14:54
Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра. Социум
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