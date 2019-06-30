На улице Куйбышева состоялся парад духовых оркестров

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Погода на стороне Самары!Всего в параде участвовали 6 духовых оркестров со всей России.Музыкально-хореографический коллектив из Нижнего Новгорода украсил самарский фестиваль изящным выступлением.Один из лучших в Европе коллектив барабанщиц "Держава" дефилировал по улице Куйбышева.Участников музыкального парада приветствовала глава Самары Елена Лапушкина.Сотни жителей и гостей Самары пришли на фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии".Творческие эксперименты участников, классика и современные произведения приобретают новое звучание, когда исполняются в движении.На такое способны настоящие виртуозы.После завершения парада, фестиваль оркестров продолжился на летней эстраде Струковского сада.Зрителей ждёт почти трёх часовой музыкальный марафон, который завершится коллективным исполнением вальса "На сопках Маньчжурии".Фестиваль проводится в рамках проекта «Культурное сердце России», реализуемого по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Все коллективы награждены благодарственными письмами главы города, передает пресс-служба горадминистрации.