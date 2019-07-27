На улице Куйбышева проходит Гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов-2019»
27 июля 2019 13:56
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Гостей приветствуют именитые самарские купцы и сказочные персонажи!
Традиции купеческой Самары, вкусная еда и краски ярмарки 21 века - всё это ждёт сегодня участников фестиваля!
Ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты, герои сказок и мультфильмов!
Истрический квест!
Все на "Ярмарке вкусов"!
С главной сцены фестиваля, посвящённого Дню работников торговли, звучат слова поздравления героям праздника!
Лучшим работникам торговли вручают награды.
А лучшие торговые марки, получившие признание самарцев, получают сертификат качества «Самарский продукт», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
Социум
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
69
27 июля 2019 13:56
Традиции купеческой Самары, вкусная еда и краски ярмарки 21 века - всё это ждёт сегодня участников фестиваля! Социум
136
27 июля 2019 13:39
Старт гонки в Самаре — в 11:00 в районе Ладьи. Социум
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