На улице Куйбышева проходит Гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов-2019»

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Гостей приветствуют именитые самарские купцы и сказочные персонажи!Традиции купеческой Самары, вкусная еда и краски ярмарки 21 века - всё это ждёт сегодня участников фестиваля!Ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты, герои сказок и мультфильмов!Истрический квест!Все на "Ярмарке вкусов"!С главной сцены фестиваля, посвящённого Дню работников торговли, звучат слова поздравления героям праздника!Лучшим работникам торговли вручают награды.А лучшие торговые марки, получившие признание самарцев, получают сертификат качества «Самарский продукт», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.