На улице Береговая, 8 произошло повреждение теплотрассы. В зону аварии попали 600 МКД и 73 соцучреждения

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На месте уже работают бригады АО "ПТС".Работы планируется завершить в 22.00.ГУ МЧС по СО: в зону аварии попали 600 МКД и 73 соцучреждения. На время ремонта здания отапливаются по резервной схеме, передает пресс-служба горадминистрации.