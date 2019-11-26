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Новости /  Общество /  Социум  

На трассе под Воронежем появилась "взлётная полоса" с подсветкой. Видео

26 ноября 2019 21:58
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Теперь огни двухкилометровой
В Воронежской области на участке трассы Р-298 возле села Нижнедевицк установили специальную подсветку "взлётной полосы", видео с места появилось в соцсетях, передает life.ru

Теперь огни двухкилометровой "взлётной полосы" загораются по ночам, позволяя водителям видеть границу дороги на несколько километров вперёд. 
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Комментарии



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