На согласованный митинг в центре Москвы вышли около семи тысяч человек

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В ведомстве добавили, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей— незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от второго митинга 11 августа.Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы со своей стороны напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.