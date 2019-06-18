На самарской набережной зажгут «Свечи памяти»
18 июня 2019 14:37
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Акция приурочена к 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов. Жители соберутся, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны и отдал жизнь, защищая свою Родину.
В акции примут участие СРОО «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ», ветераны, представители власти, воспитанники военно-патриотических клубов и лидеры молодежных организаций, студенты и волонтеры, а также жители города.
Собравшиеся почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. После слов ветеранов войны каждый сможет возложить свечи и цветы к памятнику Юнгам ВМФ.
Главная цель акции – сохранить память о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны в сознании молодежи. Такие
мероприятия помогают молодым людям проникнуться и понять, как тяжело далась победа за мир и как важно сохранить его в наше время.
Акция организована муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба СДМ.
Фото: пресс-служба СДМ
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