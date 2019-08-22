На самарской набережной развернули самый большой российский флаг

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День государственного флага РФ Самарская область отмечает рекордом. Самый длинный флаг в России - 1012 метров - после праздника станео экспонатом музея им.Алабина. Полюбуйтесь, какая красота!К землякам, участвующим в установлении рекорда, присоединились губернатори гендиректор "Роскосмоса"Национальный триколор растянули от Полевого спуска до бассейна ЦСКА.Таким образом, флаг занял всю длину 2-ой очереди набережной, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.