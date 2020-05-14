На региональную горячую линию акции #МыВместе поступило более 52 тысяч обращений от пожилых людей

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Напомним, что с 23 марта 2020 года в Самарской области начал работу региональный волонтерский штаб Всероссийской акции #МыВместе. На бесплатный телефонмогут обратиться пожилые люди за помощью в покупке продуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ.За время проведения акции добровольцы доставили продукты и лекарства 22 798 людям и оказали 29 904 консультации.«Волонтёры активно присоединяются к акции #МыВместе – с каждым днем желающих помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, становится больше. Признаюсь, что мы были приятно удивлены такому отклику на призыв о помощи. Мы сейчас живем в непростое время, но, объединившись, я уверен, мы обязательно преодолеем все трудности. Отдельное спасибо представителям бизнес-сообщества, которые уже оказали помощь в приобретении 6 416 продуктовых наборов для особо нуждающихся жителей нашей области», - рассказал замминистра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.Более 22 тысяч звонков совершили волонтёры-медики, студенты Самарского государственного медицинского университета. Ежедневно они обзванивают людей из группы риска, чтобы вовремя выявить изменения их самочувствия, предотвратить развитие болезни и направить врача.Звонки от одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи, принимаются на региональную горячую линию 8 800 505 78 63 и муниципальные горячие линии ежедневно с 08.00 до 20.00.Организаторами акции #МыВместе в Самарской области выступает региональное отделение Общероссийского народного фронта, Самарское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», передает пресс-служба облправительства.