На празднике «Сабантуй» в Камышле найдётся место для священной памяти
21 июня 2019 17:38
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Из поколения в поколение камышлинцы сохраняют традиции этого татарского народного праздника и передают их потомкам. В этом году к приятным предпраздничным хлопотам добавилась подготовка к знаменательному событию. 29 июня 2019 года на площади перед местным домом культуры откроют бюст татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Анвару Давыдову, стихи которого в татарских сёлах знают и учат в школе, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме.
На весёлом народном празднике место для священной памяти найдётся совершенно не случайно. 22 июня 1941 года жители Камышлы пришли на Сабантуй. Как рассказывают камышлинцы, ранним июньским утром на телегах и пешими торопились целыми семьями нарядно одетые сельчане к месту проведения праздника на лесной поляне. Отовсюду раздавались народные песни. Но уже через несколько минут после сообщения о нападении на нашу страну немецко-фашистских захватчиков и речи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова майдан опустел. Многие из тех, кто собирался участвовать в праздничных конкурсах и выступать на сцене, ушли на фронт и погибли в боях за Родину.
Молодой житель Камышлы Анвар Давыдов вернулся с фронта и стал поэтом своего народа. В этом году знаменитому односельчанину в честь его столетия на площади перед дворцом культуры установят памятный бюст.
«Знаменательно, что памятник такому человеку собираются открыть именно 29 июня, в день проведения Сабантуя. В марте этого года в Камышлу приезжали дочь и внуки Анвара Давыдова, а также его друзья и коллеги из Татарстана. Гости посетили камышлинскую школу, где со сцены актового зала дети прочли стихи поэта разных лет, – рассказывает заведующая Камышлинской межпоселенческой центральной библиотекой Римма Галимуллина. – Незадолго до смерти, в 1968 году, Анвар Давыдов завершил роман в стихах «После бессонной ночи», посвященный судьбе крестьянина Гайни и повествующий о жизни татарского села в период 1913–1967 годов».
Детство и юность Анвар Давыдов провёл в Камышле. Первое его стихотворение было напечатано в 1931 году в районной газете, тогда же появился первый очерк с фотографией автора в московском журнале «Дитя Октября», который редактировал известный советский поэт Муса Джалиль.
Анвар участвовал в боях под Смоленском, Тихвином, на Волховском фронте, в Эстонии, Латвии, на Дальнем Востоке. После возвращения в 1946 году в родное село работал редактором районной газеты. Только в период жизни в Камышле Анваром Давыдовым было написано более пятидесяти стихотворений и поэм. В 1956 году он переехал в Казань, где занимал должность главного редактора Татарского книжного издательства.
Торжественное открытие бюста Анвару Давыдову состоится 29 июня 2019 года в 10:40 на центральной площади села Камышла (с.Камышла, ул.Красноармейская, д.37), перед районным домом культуры, который носит имя этого народного героя.
Приглашаем жителей и гостей Самарской области, а также средства массовой информации на торжественное открытие бюста Анвару Давыдову!
Напомним, Всероссийский сельский Сабантуй проводится по инициативе Всемирного конгресса татар, при поддержке Президента Татарстана и Губернатора Самарской области. Первый Всероссийский сельский Сабантуй проходил в 2010 году в с.Алькино Самарской области, и в 2019 году юбилейный десятый Всероссийский сельский Сабантуй решено провести также на камышлинской земле, где на протяжении сотен лет сохраняется культура, язык, традиции и обычаи татарского народа.
Добро пожаловать на Сабантуй! Рэхим итегез!
Приглашаем стать гостями масштабного события – Х Всероссийского сельского Сабантуя, передает пресс-служба облправительства.
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