Я нашел ошибку
Главные новости: 
Звезды, чьи отношения не выдержали испытания временем, — в обзоре РИА Новости.
"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.
Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели.
В Минкультуры подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Культура"
С введением этих правил будет перекрыта лазейка для водителей, которые регистрируют свои авто на несовершеннолетних детей и тем самым уклоняются от штрафов.
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила регистрации авто в ГАИ
«Бремя модерна» — это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн.
В Музее Модерна открылась выставка «Бремя модерна»
В Самаре появился открытый парк бесплатных развлечений. Здесь есть развлечения на любой вкус.
На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня
Делегация из Самарской области прибыла в Москву 17 декабря с выученным репертуаром, состоящим из 19 хоровых партий, для репетиций и подготовки к концерту.
Детский хор России выступил в Государственном кремлевском дворце
Родители детей поблагодарили Дмитрия Азарова за современный детский сад, который стал частью единого образовательного центра.
В Нефтегорском районе начал работу новый детский сад на 120 мест
сегодня  Суббота, 28 декабря, 17:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 62.03
0.26
EUR 69.03
0.53
Новости /  Общество /  Социум  

На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня

28 декабря 2019 15:06
104
В Самаре появился открытый парк бесплатных развлечений. Здесь есть развлечения на любой вкус.
28 декабря в 12:00 на последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня. Это новый, масштабный, круглогодичный спортивный проект, который станет местом притяжения для жителей и гостей Самарского региона. 

В новогодние каникулы организаторы приготовили насыщенную программу с 28 декабря по 8 января. Каждый день с 12:00 до 22:00 в парке гостей ждут 15 бесплатных площадок.

Здесь есть развлечения на любой вкус. Это: единственная в Самаре 3-километровая лыжня с подсветкой в вечернее и ночное время; открытые катки и горки для взрослых и детей; веселые аттракционы “Прыгни как Соболев”, “Рогатка” “Эйрбенд”, “СуперСани”; площадки с беговелами на лыжах для малышей, фан-керлинг, юкигассен, арт-аллея снеговиков, олимпиада в валенках, футбольная и хоккейная площадки. В “Тереме Снегурочки” каждые 10 минут стартует театрализованный квест для детей со сказочными и новогодними героями, почтой Деда Мороза и, конечно, хозяйкой терема - Снегурочкой.

Днем посетителей ждут спортивные состязания и турниры, а вечером в 20:00 на Главной сцене парка будут проходить бесплатные живые концерты. 31 декабря программа для гостей Самарской Олимпийской Деревни продлится до 3 часов ночи с концертами, Дедом Морозом, Снегурочкой и даже новогодним салютом!

бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки.

Вход свободный | 0+

Сайт: samaraarena.events 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
28 декабря 2019  16:26
Звезды, чьи отношения не выдержали испытания временем, — в обзоре РИА Новости.
"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
Звезды, чьи отношения не выдержали испытания временем, — в обзоре РИА Новости.  Социум
73
28 декабря 2019  15:35
С введением этих правил будет перекрыта лазейка для водителей, которые регистрируют свои авто на несовершеннолетних детей и тем самым уклоняются от штрафов.
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила регистрации авто в ГАИ
С введением этих правил будет перекрыта лазейка для водителей, которые регистрируют свои авто на несовершеннолетних детей и тем самым уклоняются от штрафов.  Социум
99
28 декабря 2019  15:06
В Самаре появился открытый парк бесплатных развлечений. Здесь есть развлечения на любой вкус.
На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня
В Самаре появился открытый парк бесплатных развлечений. Здесь есть развлечения на любой вкус. Социум
102
Весь список

Здравоохранение
28 декабря 2019  12:44
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
В Минздраве объяснили, зачем это нужно. Здравоохранение
140
26 декабря 2019  14:59
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.  Здравоохранение
513
25 декабря 2019  10:13
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
911
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
245
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15014
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14866
Весь список
Туризм
27 декабря 2019  13:06
Самара вошла в число городов, которые примут полуфинал конкурса Мастера гостеприимства
Самара вошла в число городов, которые примут полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
Конкурс направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Туризм
225
26 декабря 2019  21:35
Отдых на Бали
Отдых на Бали
 Бали или Остров Богов, как его еще называют – это уникальное место, которое хранит в себе немало загадок и тайн. Ежегодно туристический поток в этот регион... Туризм
53
24 декабря 2019  09:51
Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники
Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция.  Туризм
262
Весь список
Образование
27 декабря 2019  11:52
В Самарской области выросло число желающих стать инженерами и врачами
В Самарской области выросло число желающих стать инженерами и врачами
Очередной мониторинг высшей школы РФ показал рост числа студентов, выбирающих точные науки.  Образование
210
26 декабря 2019  21:31
Где работают после географического факультета
Где работают после географического факультета
Сколько зарабатывают геокриологи и куда переехать, чтобы получать больше ‒ рассказал ГородРабот.ру Образование
32
25 декабря 2019  11:57
Приемная кампания в школах Самары начнется после каникул
Приемная кампания в школах Самары начнется после каникул
В настоящее время уже известно, как распределены жилые дома в Самаре между городскими школами. Образование
255
Весь список

Культура
28 декабря 2019  15:46
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели.
В Минкультуры подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Культура"
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели.  Культура
85
28 декабря 2019  15:26
«Бремя модерна» — это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн.
В Музее Модерна открылась выставка «Бремя модерна»
«Бремя модерна» — это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн.  Культура
91
28 декабря 2019  14:35
Делегация из Самарской области прибыла в Москву 17 декабря с выученным репертуаром, состоящим из 19 хоровых партий, для репетиций и подготовки к концерту.
Детский хор России выступил в Государственном кремлевском дворце
Делегация из Самарской области прибыла в Москву 17 декабря с выученным репертуаром, состоящим из 19 хоровых партий, для репетиций и подготовки к концерту.   Культура
109
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
199
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15578
Весь список
Мода
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
39
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
144
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
138
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
598
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
714
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
410
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1224
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
887
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
822
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
485
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
868
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
880
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1137
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2255
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2769
Весь список

Мероприятия
На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Бекхэм может забрать у «Зенита» Дриусси
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные