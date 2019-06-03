На полигоне Рощинский пройдет «Гонка героев» - легендарное спортивное мероприятие по прохождению полосы препятствий

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Это соревнование проводится с 2013 года при поддержке Министерства Обороны Российской Федерации. Каждый год сотни людей со всей страны ждутоткрытия сезона гонок, ведь именно здесь участники и зрители получают массу эмоций.Участники смогут пробежать полосу препятствий, подготовленную организаторами, на настоящем военном полигоне и, конечно же, испытать не толькосвою физическую силу, но и волю.«Гонки Героев» проходят по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи.Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие в общей сложности 500 тысяч человек – атлетов и зрителей.В Самаре участников мероприятия ожидает 8-километровая трасса с захватывающими испытаниями, среди которых всеми любимые заборы, проход«Волна», бревна и элевация. Традиционно перед финишной чертой участников будет ждать финальное испытание «Эверест», для преодоления которогопотребуются все силы. Кроме того, в этом году в Самаре будет установлено четыре новых препятствия.Для самых юных героев подготовлена детская трасса протяженностью 600 м с 10 препятствиями.Среди детских препятствий как вариации "взрослых" испытаний – забор со сложными перилами, переход по сетке, «Испытание моряков» (горизонтальнаясетка), так и специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой вариант легендарного "Эвереста" – "Царь-Гора" (высотой чуть более 2 м). Впервые на «Гонке героев» проводится отборочный этап чемпионата «Курсантский бросок». Помимо Самары в этом чемпионате примут участие 6 городов: Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Новосибирск, Владивосток.Только две команды-победителя получат возможность участвовать в финале чемпионата «Курсантский бросок», который пройдёт с 8 по 10 августа 2019 года навоенном полигоне Алабино, где встретятся все победители отборочных этапов. Даже если ваши близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, онистанут свидетелями вашего триумфа на финише, а специально подготовленная комфортная фан-зона с различными развлечениями и музыкой не даст болельщиками зрителям соскучиться. В программе мероприятия – показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники ивооружения, концертная программа, а также развлекательная программа для детей.Ярких эмоций хватит на всех!Первый шаг к участию в «Гонке Героев» – регистрация на сайте лигагероев.рф. Собирайте команду или заводите новых друзей прямо на забеге – всё зависит только от вас!Всю дополнительную информацию по проекту можно найти на сайте лигагероев.рф и в социальных сетях проекта.Программа мероприятия:8.00 – Открытие фан-зоны. Начало регистрации участников.9.00 – Начало шоу программы для участников и зрителей9.15 – Старт чемпионата «Курсантский бросок»9.25 – Военно-показательные выступления9.40 – Официальное открытие.10.00 – Старт «Чемпионата» для профессиональных спортсменов12.00 – Масс старт13.00 – Командный старт16.00 – Начало церемонии награждения по категориям.18.00 – Завершение мероприятияДля зрителей и участников будут организованы бесплатные автобусы от ДКим. Литвинова (г. Самара, пр. Кирова, 145) и автостанции «Аврора».Отправка на полигон 08.00-17.00.Отправка с полигона в город 14.00-21.00.Интервал движения: 40-50 минут.Время в пути: 40-60 минут, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников