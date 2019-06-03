На полигоне Рощинский пройдет «Гонка героев» - легендарное спортивное мероприятие по прохождению полосы препятствий
3 июня 2019 15:45
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Это соревнование проводится с 2013 года при поддержке Министерства Обороны Российской Федерации. Каждый год сотни людей со всей страны ждут
открытия сезона гонок, ведь именно здесь участники и зрители получают массу эмоций.
Участники смогут пробежать полосу препятствий, подготовленную организаторами, на настоящем военном полигоне и, конечно же, испытать не только
свою физическую силу, но и волю.
«Гонки Героев» проходят по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи.
Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие в общей сложности 500 тысяч человек – атлетов и зрителей.
В Самаре участников мероприятия ожидает 8-километровая трасса с захватывающими испытаниями, среди которых всеми любимые заборы, проход
«Волна», бревна и элевация. Традиционно перед финишной чертой участников будет ждать финальное испытание «Эверест», для преодоления которого
потребуются все силы. Кроме того, в этом году в Самаре будет установлено четыре новых препятствия.
Для самых юных героев подготовлена детская трасса протяженностью 600 м с 10 препятствиями.
Среди детских препятствий как вариации "взрослых" испытаний – забор со сложными перилами, переход по сетке, «Испытание моряков» (горизонтальная
сетка), так и специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой вариант легендарного "Эвереста" – "Царь-Гора" (высотой чуть более 2 м). Впервые на «Гонке героев» проводится отборочный этап чемпионата «Курсантский бросок». Помимо Самары в этом чемпионате примут участие 6 городов: Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Новосибирск, Владивосток.
Только две команды-победителя получат возможность участвовать в финале чемпионата «Курсантский бросок», который пройдёт с 8 по 10 августа 2019 года на
военном полигоне Алабино, где встретятся все победители отборочных этапов. Даже если ваши близкие ещё не готовы присоединиться к вам на трассе, они
станут свидетелями вашего триумфа на финише, а специально подготовленная комфортная фан-зона с различными развлечениями и музыкой не даст болельщикам
и зрителям соскучиться. В программе мероприятия – показательные выступления Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и
вооружения, концертная программа, а также развлекательная программа для детей.
Ярких эмоций хватит на всех!
Первый шаг к участию в «Гонке Героев» – регистрация на сайте лигагероев.рф. Собирайте команду или заводите новых друзей прямо на забеге – всё зависит только от вас!
Всю дополнительную информацию по проекту можно найти на сайте лигагероев.рф и в социальных сетях проекта.
Программа мероприятия:
8.00 – Открытие фан-зоны. Начало регистрации участников.
9.00 – Начало шоу программы для участников и зрителей
9.15 – Старт чемпионата «Курсантский бросок»
9.25 – Военно-показательные выступления
9.40 – Официальное открытие.
10.00 – Старт «Чемпионата» для профессиональных спортсменов
12.00 – Масс старт
13.00 – Командный старт
16.00 – Начало церемонии награждения по категориям.
18.00 – Завершение мероприятия
Для зрителей и участников будут организованы бесплатные автобусы от ДК
им. Литвинова (г. Самара, пр. Кирова, 145) и автостанции «Аврора».
Отправка на полигон 08.00-17.00.
Отправка с полигона в город 14.00-21.00.
Интервал движения: 40-50 минут.
Время в пути: 40-60 минут, передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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Комментарии
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3 июня 2019 15:45
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