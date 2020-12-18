На площади Славы в Самаре открывается новогодний комплекс с катком

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В воскресенье, 20 декабря в Самаре на площади Славы откроется ледовый каток.

Кататься на нем можно совершенно бесплатно. Площадка будет работать до марта каждый день с 11:00 до 23:00 (с 15.00 до 16.00 - перерыв). Рядом есть пункт проката коньков и сразу две раздевалки - в связи с пандемией помещения будут дезинфицировать трижды в сутки. На катке включают музыку, организована подсветка.

"Заливка катка будет осуществляться ежедневно, - обещают в пресс-службе областных властей. - На территории площадью 2400 кв. м смогут одновременно находиться до 500 человек".

Также на площади Славы уже установлены новогодняя елка и кафе с горячими безалкогольными напитками. Склон к Волжскому проспекту украшает светящийся каскадный "фонтан", пишет Самру.ру.

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Фото: Pixabay.com