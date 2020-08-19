На площади Славы открылась выставка «Война сквозь объектив»

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В торжественной церемонии открытия выставочного проекта принялf участие Глава Самары Елена Лапушкина.«Мы гордимся своей историей и теми людьми, которые отстояли нашу страну в Великой Отечественной войне. На этих фотография радость и боль, тяготы войны, счастливые лица тех, кто дошёл до Берлина и встретил со всей страной Победу. Мы обязаны сохранить эти фотографии и документальную кинохронику для будущих поколений, чтобы они видели эти кадры, на которых запечатлены подвиги дедов и прадедов. Эта память бесценна!» - отметила Елена Лапушкина, Глава г.о. Самара.Проект «Война сквозь объектив» реализован Самарским областным общественным фондом «Поволжский историко-культурный фонд» при поддержке Администрации городского округа Самара.Выставка объединила работы, авторами которых стали известные советские операторы-документалисты и фотокорреспонденты. Большинство из них - наши земляки: фронтовой фотограф Николай Фиников, основатель и оператор Куйбышевской студии кинохроники Марк Ципорин, кинооператоры Николай Киселев, Александр Казначеев, Василий Косицын. Эти имена вошли в «золотой фонд» документального кино, стали частью мировой истории.Выставочная экспозиция повествует и об истории создания легендарной Куйбышевской студии кинохроники - одной из старейших студий документального кино в России, основанной в 1927 году. На ее базе во время Великой Отечественной войны располагалась эвакуированная в Куйбышев Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ). Именно сюда приходил и здесь монтировали и выпускали на большой экран военные киноленты.Практически все материалы военной хроники того времени - фронтовые репортажи, очерки, портретные зарисовки - выходили в виде отдельных сюжетов «Союзкиножурнала», а затем тиражировались на весь мир в знаменитых фильмах о войне. Кадры первых боев зрители увидели уже через два дня после начала войны: 24 июня 1941 года. А спустя три недели на самых главных участках фронта работали уже десятки фотокорреспондентов, свыше 20 киногрупп. Снимали везде: на земле, на воде и в воздухе, постоянно рисковали собой, стремясь оставить в памяти и невиданную жестокость этой войны, и беспримерный подвиг советского солдата, отвоевавшего мир.На фронтах Великой Отечественной – от Баренцева моря до Черного – работали свыше 250 операторов-документалистов, десятки фотокорреспондентов. Каждый второй из них был тяжело ранен, каждый пятый – убит. Но они дошли до Берлина и победные кадры, облетевшие весь мир, были сняты именно там. За годы войны летописцы Великой Отечественной отсняли в общей сложности свыше 3,5 тысяч километров кинопленки. Если было надо, они брали в руки винтовку, но главным их оружием все же оставались знаменитый фотоаппарат «Лейка» и кинокамера «Аймо». Это их глазами правнуки Великой Победы смотрят сегодня на беспрецедентные по своим масштабам и значению события, которые изменили мир. Спустя семьдесят пять лет после окончания Великой Отечественной войны эти фотографии по-прежнему заставляют волноваться сердца и умы, наполняют нас гордостью и чувством сопричастности к истории великой России.Кинохроника и фотографии предоставлены Российским Государственным архивом кинофотодокументов, Краснодарским государственным историко-археологическим музеем-заповедником им. Е.Д. Фелицина. При подготовке выставки был использован личный архив легендарного куйбышевского военного фотокорреспондента Н.Ф. Финикова, передает пресс-служба горадминистрации.