На площади Куйбышева в Самаре состоится Фестиваль «Ярмарка вкусов – Чайхона 2019»

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5 октября, в субботу, в 12.00 состоится торжественное открытие Фестиваля. Гостей праздника в этот день ждет обширная развлекательная программа.В Самарской области проживают представители более 150 национальностей. Одной из преобладающих конфессий в губернии является ислам, в котором особое место занимает традиционная кухня. В пищу употребляется халяльная продукция. Эта продукция сегодня набирает все большую популярность и пользуется спросом не только у мусульман, но и у всех жителей Самарской области. Продукция Халяль привлекает интерес всех национальностей и вероисповеданий, так как это сложившийся бренд и знак высокого качества.5 октября на площади им. Куйбышева состоится Гала-концерт «Арабская ночь» - гости праздника увидят выступления, организованные мусульманскими национальными общественными объединениями и творческими коллективами губернии. Будут работать интерактивные площадки, чьи посетители смогут принять участие в турнире по нардам, мастер-классах и конкурсах по изготовлению национальной игрушки, росписи посуды и даже повязыванию платка. Ярким событием праздника станет чайная церемония, на которой гостей фестиваля познакомят с различными способами заваривания чая и особенностями приготовления чайных напитков.Изюминкой праздника станет кулинарное шоу «Битва пловов» - открытое соревнование, в котором примут участие повара национальной кухни Самарской области. Главные номинации конкурса – «Лучшее основное блюдо «Халяль» и «Лучшая сладость «Халяль». Блюда будут оценивать не только жюри конкурса, но и гости мероприятия. А на главной аллее участники фестиваля сделают самую длинную в Поволжье шаурму, которую затем смогут попробовать все желающие.Завершит Фестиваль Шоу этнических барабанов, в котором помимо музыкантов будут участвовать гости ярмарки.Приглашаем жителей и гостей Самарской области на Фестиваль еды и напитков «Ярмарка вкусов – Чайхона 2019». Приходите – будет интересно!Сценарный план на 05.10.201912:00- Торжественная церемония открытия мероприятия;12:30- Выступление танцевального коллектива (Лига Азербайджанцев Самарской области). Перед выходом национального коллектива ведущие рассказывают небольшую историю о культуре и национальных особенностях этого народа, после чего представляют коллектив;12:40- Запуск интерактивных площадок (турнир по нардам, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки и росписи посуды, мастер-класс по повязыванию национального платка). Представление школы дегустаторов и набор участников в команду для дегустации;13:00- Вокально-инструментальный национальный ансамбль «Идель» (Самарская региональная творческая общественная организация «ДУСЛЫК»);13:30- Старт конкурса «Плов, I love». На сцену приглашаются шеф-повара и рассказывает о своих разновидностях плова, которые сегодня будут готовить дляконкурса;13:45- Репортаж ведущих с интерактивных площадок;14:00- Вокально-инструментальный национальный ансамбль «Идель» (Самарская региональная творческая общественная организация «ДУСЛЫК»;14:45- Саксофонист Роман Петросян (музыкальное попури в стиле концепции фестиваля);15:00- Подведение итогов конкурсов по изготовлению национальной игрушки и росписи глиняной посуды. Награждение победителей;15:15- Саксофонист Роман Петросян (музыкальное попури в стиле концепции фестиваля;15:25- Давлет Уразметов (в национальном туркменском костюме исполняет песни на родном языке. Перед его выходом ведущие также рассказывают о культуреТуркменского народа);15:35- Рекордная шаурма «Дружбы народов» (на главной аллее участники гастрономической части фестиваля делают самую большую в Самарской областишаурму, которая в дальнейшем будет нарезана и роздана гостям фестиваля. Всё это действие комментируют ведущие);16:00- Ермек Кульжанов (исполняет песни на казахском языке, перед его выступлением так же текст-анонс от ведущих). Самарская региональная общественнаяорганизация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»;16:10- Подведение итогов и награждение участников турнира по нардам;16:20- Дагестанский танцевальный ансамбль (также с тестом от ведущих);16:30- Презентация школы дегустаторов с дегустацией конкурсного плова на сцене;16:50- Давлет Уразметов (в национальном узбекском костюме исполняет песни народном языке, перед его выходом ведущие также рассказывают о культуре народаУзбекистана);17:00- Фокусник Евгений Каверзин (восточный факир, делает программу сбольшими иллюзионами на сцене. Полет кого-то из гостей фестиваля, откручиваниеголовы и другие крупные иллюзионы);17:30- Выступление армянского народного коллектива;17:40- «Русские витязи» силовой экстрим (проводят аттракцион по силовому экстриму, разрывают руками толстенные телефонные справочники, гнут сковороды,делают качели из бревна и цепей, на которых на своих плечах катают гостей ярмарки и много других силовых аттракционов);18:10- Подведение итогов конкурса плова по итогам народного голосования. Награждение победителя. Проведение финальной лотереи;18:30- Шоу этнических барабанов «Аше» (барабанщики помимо своей музыкальной программы, раздадут барабаны гостям ярмарки, обучают и исполняют с ними финальную музыкальную композицию), передает пресс-служба облправительства.