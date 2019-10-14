На площади Куйбышева пройдет строевой смотр самарского гарнизона полиции

162

15 октября в 15:00 на площади имени Куйбышева состоится гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов комплексных средств и сил, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города Самары. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел в смотре примут участие подразделения Росгвардии по Самарской области, представители общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций.В ходе проведения мероприятия состоится развод на службу полицейских самарского гарнизона, доведение оперативной обстановки, проверка внешнего вида и экипировки, а также награждение отличившихся стражей правопорядка и общественников.Бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники кинологической службы и специального батальона ДПС продемонстрируют слаженные действия при задержании условных преступников. Не пропустите зрелищные мероприятия, призванные показать всю силу и мощь самарского гарнизона полиции, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области