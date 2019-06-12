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На пешеходной улице Куйбышева играют легкий джаз, танцуют и поют! Приходите!Здесь очень интересно.А в 17:00 на пл.Славы состоится торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта»