На пенсию проводили бывшего начальника Управления МВД России по городу Самаре

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На оперативном совещании при начальнике ГУ МВД России по Самарской области состоялись торжественные проводы на пенсию полковника полиции Дмитрия Блохина.Вручая за многолетний добросовестный труд, безупречную службу, высокие результаты оперативно-служебной деятельности и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории областного центра памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет российской полиции» и ценный подарок с символикой Главного управления МВД России по Самарской области, слова благодарности и добрые пожелания Дмитрию Владимировичу высказал начальник облглавка генерал - лейтенант полиции Александр Винников.Службу в милиции Дмитрий Блохин начал в 1996 году с должности командира роты батальона патрульно-постовой службы милиции управления внутренних дел Центрального района города Тольятти. С 1999 по 2003 г.г. работал в должности заместителя, а затем и начальника отдела уголовного розыска управления внутренних дел Центрального района города Тольятти. С 2004 по 2009 г.г. проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ГУВД Самарской области.В дальнейшем с 2009 по 2011 г.г. проходил службу в должности первого заместителя начальника управления – начальника криминальной милиции управления внутренних дел городского округа Тольятти, с 2011 года – заместителем начальника управления МВД России – начальником полиции Управления МВД России по г. Тольятти.С 02 июля 2012 года по 13 июня 2019 года Дмитрий Владимирович возглавлял Управление МВД России по г. Самаре.За время службы Дмитрий Владимирович награжден государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями «За отличие в службе»