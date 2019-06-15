На пенсию проводили бывшего начальника Управления МВД России по городу Самаре
15 июня 2019 10:41
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На оперативном совещании при начальнике ГУ МВД России по Самарской области состоялись торжественные проводы на пенсию полковника полиции Дмитрия Блохина.
Вручая за многолетний добросовестный труд, безупречную службу, высокие результаты оперативно-служебной деятельности и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории областного центра памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет российской полиции» и ценный подарок с символикой Главного управления МВД России по Самарской области, слова благодарности и добрые пожелания Дмитрию Владимировичу высказал начальник облглавка генерал - лейтенант полиции Александр Винников.
Службу в милиции Дмитрий Блохин начал в 1996 году с должности командира роты батальона патрульно-постовой службы милиции управления внутренних дел Центрального района города Тольятти. С 1999 по 2003 г.г. работал в должности заместителя, а затем и начальника отдела уголовного розыска управления внутренних дел Центрального района города Тольятти. С 2004 по 2009 г.г. проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ГУВД Самарской области.
В дальнейшем с 2009 по 2011 г.г. проходил службу в должности первого заместителя начальника управления – начальника криминальной милиции управления внутренних дел городского округа Тольятти, с 2011 года – заместителем начальника управления МВД России – начальником полиции Управления МВД России по г. Тольятти.
С 02 июля 2012 года по 13 июня 2019 года Дмитрий Владимирович возглавлял Управление МВД России по г. Самаре.
За время службы Дмитрий Владимирович награжден государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями «За отличие в службе»
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