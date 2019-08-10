На острове Проран проходят «Самарские Маневры»

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Организаторы – объединение военно-исторических клубов «Самарский Гарнизон» при поддержке администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара и ТОС «ПРОРАН».Вход свободный, возрастных ограничений нет. Проезд на речном транспорте сообщением «Самара – Рождествено», остановка Проран. Стоимость проезда необходимо уточнять в кассах Самарского речного порта.Программа мероприятия:— маневры Русской Императорской Армии (в исполнении участников военно-исторических клубов городов Самары, Тольятти и Димитровграда) с различными элементами строевых и ружейных приемов;— культурно-развлекательная программа (различные игры с детьми и взрослыми проведут участники плясовых и историко-культурных клубов г. Самары);— ярмарка поделок и товаров, сделанных участниками историко-культурных клубов Самары, передает пресс-служба облправительства.