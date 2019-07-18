На набережной Самары состоится Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
18 июля 2019 14:20
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«Самара Open Комус Fest» - это крупнейшее мероприятие по пляжным видам спорта, проходящее в Самаре не первый год. На спортивные турниры съезжаются представители разных регионов и стран, количество участников увеличивается, а география растет.
Фестиваль пляжных видов спорта «Самара OpenКомус Fest» по-прежнему состоится на набережной протяженностью четыре километра - II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск). Игры пройдут по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис, регби. Регистрация спортсменов открыта до 1 августа включительно - https://clck.ru/Gm2J4.
Пять игровых дней, 20 оборудованных площадок, более 20 номинаций, свыше 1 000 участников. Спортсменам предоставляется официальная форма турнира, а также специальный рюкзак участника фестиваля. Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании «Комус».
По волейболу пройдет выбор Короля и Королевы пляжа, которые получат награды и будут играть в этом звании весь сезон! В футболе и регби выберут лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей.
В каждом виде спорта представлен денежный приз, который будет разыгран среди команд участников. Знакомьтесь с правилами Фестиваля на сайте, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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