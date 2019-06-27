На набережной Самары продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России»
27 июня 2019 14:22
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На Некрасовском спуске выступит ансамбль народной песни «Диковинка». Это творческий коллектив, в составе которого – молодые талантливые исполнители. Репертуар ансамбля очень разнообразный – частушки, популярные народные песни, соединенные с битбоксом. Программу продолжит выступление кавер-группы «River Band cover hand». Завершится программа показательными выступлениями и открытыми классами танцевальной школы «Tribe Dance School».
Субботний вечер на Маяковском спуске начнется с зажигательных ритмов Зумбы – танцевальной фитнес-тренировки, в основе которой – латиноамериканские танцы от коллектива «Метрофитнес Самара». Продолжит вечер танцевальная школа «Dance@Live» с программой латиноамериканских танцев.
Программы проекта «Культурное сердце России» дают возможность проявить свой талант и показать свое искусство всем активным творческим людям. Предложения по участию в программах проекта можно направлять на адрес электронной почты gorkultura@samadm.ru, а также по телефонам 340-20-22, 340-20-23. Многие музыканты уже обратились по указанным контактам и выступают в творческих программах на набережной.
Напомним, что общественный проект «Культурное сердце России» реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Д.И. Азарова. Этот проект дает шанс жителям региона принять самое активное участие в формировании и проведении культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.
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