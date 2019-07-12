На молодежный форум ПФО «iВолга 2.0» подано рекордное количество заявок
12 июля 2019 16:57
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Заявочная кампания «iВолги 2.0» побила собственный рекорд – в текущем году было подано 13 322 заявки от участников от всех субъектов ПФО, регионов России и иностранных государств.
Чтобы принять участие в форуме, кандидатам было необходимо разработать проект и подать заявку. Для повышения качества проектов эксперты проводили предварительный анализ работ и давали свои рекомендации по их корректировке.
Участники форума пройдут образовательные программы в рамках следующих смен:
- «Наука и образование будущего» (федеральная смена);
- «Агрополис» ;
- «Культурный БУМ!»;
- «Инфоgram» ;
- «Победы страны - гордость поколений»;
- «Труд Крут!» ;
- «Молодежная команда страны» ;
- «PROспорт»;
- «Ты – предприниматель»;
- «iVolga International» (международная смена).
В рамках образовательной части смен планируются встречи с почетными гостями: Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Ключевые мероприятия форума:
- детская академия наук для одаренных школьников, которая проводится в рамках федеральной смены «Наука и образование будущего»;
- выборы Посла форума от смены «Молодежная команда страны»;
- конкурс арт-объектов, по результатам которого победители смогут реализовать свои арт-проекты на форуме;
- выставка научных достижений для представления инновационных и научных разработок участников форума;
- I Международная научно-практическая конференция «Правовое регулирование в сфере геномных исследований: взгляд молодёжи» для студентов,
аспирантов и молодых ученых юридических, биологических и медицинских специальностей по всей России;
- II Фестиваль молодежных театров, приуроченный к празднованию Года театра в России;
- техно-фестиваль, включающий 3D-моделирование, соревнования с помощью установки виртуальной реальности, выступления роботов, конструирование, моделирование и соревнования по кибер-спорту;
- телемост с официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой;
- круглые столы, мастер-классы и дискуссии с представителями Государственной Думы Российской Федерации;
- Форсайт-сессии при участии Содружества Независимых Государств;
- Проведение Дня Ассоциации юристов России.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отдельное внимание при организации форума уделяется доступной и безбарьерной среде участников с ограниченными возможностями здоровья. На молодежном форуме «iВолга 2.0» организована специальная служба «Инклюзивный городок» под руководством доверенного лица Президента Российской Федерации, директора Самарской региональной общественной организации «Инклюзивный клуб
добровольцев» Алексея Транцева. Так, например, людям с нарушениями слуха будут предоставлены профессиональные сурдопереводчики, а для маломобильных участников будут установлены пандусы и т.д. Планируется, что в форуме примут участие 60 человек с ограниченными возможностями здоровья.
По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова был проработан обширный перечень мероприятий патриотической направленности, которые пройдут в рамках форума:
- выставка «Легендарный Калашников», приуроченная к 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова;
- выставка «Включись в историю» мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»;
- выставка военной техники;
- выставка поискового движения России;
- выставка федерального проекта «Страна Героев» в формате уличных стендов, которая расскажет о роли спортсменов в Великой Отечественной войне;
- проведение слета клубов реконструкторов, приуроченного к 105-летию начала Первой мировой войны.
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» и основные мероприятия, реализуемые на базе форума, проходят под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-служба облправительства.
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