На молодежный форум ПФО «iВолга 2.0» подано рекордное количество заявок

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Заявочная кампания «iВолги 2.0» побила собственный рекорд – в текущем году было подано 13 322 заявки от участников от всех субъектов ПФО, регионов России и иностранных государств.Чтобы принять участие в форуме, кандидатам было необходимо разработать проект и подать заявку. Для повышения качества проектов эксперты проводили предварительный анализ работ и давали свои рекомендации по их корректировке.Участники форума пройдут образовательные программы в рамках следующих смен:- «Наука и образование будущего» (федеральная смена);- «Агрополис» ;- «Культурный БУМ!»;- «Инфоgram» ;- «Победы страны - гордость поколений»;- «Труд Крут!» ;- «Молодежная команда страны» ;- «PROспорт»;- «Ты – предприниматель»;- «iVolga International» (международная смена).В рамках образовательной части смен планируются встречи с почетными гостями: Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округеи губернатором Самарской областиКлючевые мероприятия форума:- детская академия наук для одаренных школьников, которая проводится в рамках федеральной смены «Наука и образование будущего»;- выборы Посла форума от смены «Молодежная команда страны»;- конкурс арт-объектов, по результатам которого победители смогут реализовать свои арт-проекты на форуме;- выставка научных достижений для представления инновационных и научных разработок участников форума;- I Международная научно-практическая конференция «Правовое регулирование в сфере геномных исследований: взгляд молодёжи» для студентов,аспирантов и молодых ученых юридических, биологических и медицинских специальностей по всей России;- II Фестиваль молодежных театров, приуроченный к празднованию Года театра в России;- техно-фестиваль, включающий 3D-моделирование, соревнования с помощью установки виртуальной реальности, выступления роботов, конструирование, моделирование и соревнования по кибер-спорту;- телемост с официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации- круглые столы, мастер-классы и дискуссии с представителями Государственной Думы Российской Федерации;- Форсайт-сессии при участии Содружества Независимых Государств;- Проведение Дня Ассоциации юристов России.По поручению губернатора Самарской областиотдельное внимание при организации форума уделяется доступной и безбарьерной среде участников с ограниченными возможностями здоровья. На молодежном форуме «iВолга 2.0» организована специальная служба «Инклюзивный городок» под руководством доверенного лица Президента Российской Федерации, директора Самарской региональной общественной организации «Инклюзивный клубдобровольцев». Так, например, людям с нарушениями слуха будут предоставлены профессиональные сурдопереводчики, а для маломобильных участников будут установлены пандусы и т.д. Планируется, что в форуме примут участие 60 человек с ограниченными возможностями здоровья.По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округебыл проработан обширный перечень мероприятий патриотической направленности, которые пройдут в рамках форума:- выставка «Легендарный Калашников», приуроченная к 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова;- выставка «Включись в историю» мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»;- выставка военной техники;- выставка поискового движения России;- выставка федерального проекта «Страна Героев» в формате уличных стендов, которая расскажет о роли спортсменов в Великой Отечественной войне;- проведение слета клубов реконструкторов, приуроченного к 105-летию начала Первой мировой войны.Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» и основные мероприятия, реализуемые на базе форума, проходят под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-служба облправительства.