На форуме «iВолга 2.0» прошёл первый этап стратегического марафона для лидеров СО по нацпроектам
26 июля 2019 19:57
108
25 июля 2019 года на площадке Молодёжного форума «iВолга 2.0» по инициативе и при поддержке Администрации губернатора Самарской области, а также организационном участии Самарского государственного экономического университета, прошёл первый этап стратегического марафона, посвящённый разработке мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Марафон собрал более 200 отраслевых экспертов, лидеров мнений в молодёжной среде в вопросах реализации национальных проектов в Самарской области.
Результатом проведения стратмарафона является общественная экспертиза мероприятий, запланированных в рамках региональных паспортов, свод предлагаемых участниками идей по достижению указанных в нацпроектах ключевых показателей. В рамках стратмарафона запланировано проведение пула соцопросов, тематических конкурсов среди журналистов и блогеров на лучшее освещение мероприятий в рамках национальных проектов.
Стратегический марафон объединяет наиболее активных людей региона: полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры
России», участников резерва управленческих кадров и Молодёжного кадрового резерва Самарской области, участников конкурсов профессионального мастерства «WorldSkills», представителей активной молодёжи и бизнес-сообщества региона, в том числе слушателей и выпускников бизнес-школ СГЭУ.
В течение одного дня участники марафона проходят цикл развивающих мероприятий, обсуждают в режиме неформальной встречи стратегические задачи,
стоящие перед Самарской областью, вырабатывают конкретные предложения по реализации на территории региона национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал, что «молодые люди с головой, с амбициями должны находить себя в науке, в производстве, творчестве, бизнесе, в решении реальных общественных проблем». Организованный департаментом кадровой политики и государственного управления марафон как раз способствует вовлечению широких масс в решение тех самых общественных проблем.
«Самара принимает активное участие в национальных проектах. По каждому нацпроекту установлены чёткие показатели и персональная ответственность
руководителей. Наша задача — приложить максимум усилий для эффективного выполнения программных мероприятий и двигаться вперед», – отмечал Дмитрий Азаров в своем Послании к жителям региона.
Прошедший стратегический марафон подтвердил высокую вовлеченность представителей различных кадровых резервов, лидеров России, выпускников бизнес-школ в процесс обсуждения национальных проектов.
«Марафон – коммуникативная площадка для широкого обсуждения способов реализации и развития национальных проектов. Сегодня, по словам Президента
Российской Федерации, решение проблем национальных проектов остаётся приоритетной задачей. Марафон может стать местом для выработки способов
решения конкретных региональных задач. Реализация национальных проектов требует креативных идей, активного общения и взаимодействия на одной площадке представителей власти, ВУЗа и бизнес-среды. Задача участников – сгенерировать новые направления развития национальных проектов: рассмотреть, с какими проблемами сталкивается и общество, и предприниматели. Подробно изучить сдерживающие факторы, систематизировать их и посмотреть, как можно будет решить эти задачи. Подготовить дополнения в региональные паспорта нацпроектов, которые будут способствовать их
эффективной реализации. Марафон для СГЭУ – это только первый шаг для реализации национальных проектов и вуз будет и дальше активно способствовать реализации нацпроектов на территории региона», – уверена Ашмарина Светлана, ректор СГЭУ.
Она также отметила, что организационное воплощение проекта в жизнь стало возможным во многом благодаря департаменту кадровой политики и государственного управления, а также региональному ресурсному центру. Конкретные задачи, которые были поставлены министерством экономического
развития и инвестиций, министерством образования и науки, успешно решаются участниками.
В рамках первого этапа участники стратегического марафона разбирают два нацпроекта.
Так, участники, прорабатывающие нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
предложили не только разработать программы лояльности для предпринимателей, но и создать многоуровневую платформу школа-вуз-бизнес, а также единую площадку для обмена опытом и онлайн чек-листы по основным бизнес-процессам. Финалисты защищали свои проекты перед министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым, который не только принял активное участие в обсуждении проектов, но и предложил дополнительные пути решения стоящих задач.
Марафон посетил и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Пообщавшись с участниками, он отметил, что «сегодня крайне важно понимать две главные цели национального проекта «Образования» – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных целей». Виктор Акопьян также подчеркнул необходимость обратной связи и информационной открытости при реализации национальных проектов.
Финалисты, обсуждающие социальную активность в рамках нацпроекта «Образование», также предложили свои идеи. В частности, создание единой интернет-платформы для производителей, потребителей и распространителей услуг, дополнение нормативно-правовой базы по льготному налогообложению для социальных предпринимателей, создание регионального фонда поддержки социального предпринимательства, введение рейтинга волонтёров в соответствии с современными инструментами личного и цифрового продвижения, а также развитие наставничества в среде людей пенсионного возраста.
Виктор Акопьян, который принимал защиту по направлению «Социальная активность», поддержал участников и дополнил начинания каждой команды.
Все предложенные участниками проекты и пути их реализации будут переданы в Правительство Самарской области для дальнейшего изучения и применения в рамах региональных паспортов национальных проектов.
СГЭУ подтвердил, что готов организовывать регулярное, к примеру, ежеквартальное проведение на различных площадках города общественных тематических форумов, на которых будут проходить обучающие мероприятия в формате мастер-классов, открытых лекций, дискуссионных площадок, посвящённых, в том числе, реализации нацпроектов в Самарском регионе, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 июля 2019 20:54В Самаре на набережной отметят День Военно-Морского Флота России
Кульминационной частью торжественного мероприятия станет прохождение судов по фарватеру реки Волги в составе 7 единиц. Социум
98
26 июля 2019 20:34
Они напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности у воды и раздали памятки. Социум
99
26 июля 2019 20:18
Из них семь пляжей в Самаре, два - в Сызрани и один - в Жигулевске. Социум
110
Здравоохранение
26 июля 2019 13:18
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты. Здравоохранение
219
26 июля 2019 09:58
Грибы не всегда грибы имеют очевидные различия. Здравоохранение
268
25 июля 2019 19:13
Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве... Здравоохранение
384
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14095
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14118
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14278
Туризм
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
226
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
284
24 июля 2019 12:52
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
263
Образование
26 июля 2019 12:53
Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Образование
238
26 июля 2019 09:10
Какие изменения предлагают внести в закон об образовании. Образование
1181
25 июля 2019 13:48
Вузу отказали в аккредитации образовательной деятельности именно по этой группе профессий. Образование
364
Культура
26 июля 2019 09:44
Мероприятия пройдут в рамках общественного проекта «Культурное сердце России». Культура
220
24 июля 2019 21:44
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни. Культура
394
23 июля 2019 12:58
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок. Культура
462
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14863
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14372
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1069
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1550
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
382
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
279
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
469
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
414
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
322
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
464
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
763
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
668
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
870
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
877
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
591
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
913
Мероприятия