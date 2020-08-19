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На форуме "Армия-2020" в Самаре покажут новейшую военную технику из 4 регионов России

19 августа 2020 14:07
47
Вход на военно-технический форум будет бесплатным. На полигоне оборудованы парковочные места для автовладельцев.
На военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет на полигоне «Рощинский» под Самарой с 27 по 29 августа, покажут новейшую военную технику и вооружение из 4 регионов России.

Жители и гости региона смогут ознакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, а также специальную технику МЧС России, Росгвардии, ГУМВД и ДОСААФ. Военную технику привезут не только из воинских частей, дислоцированных в Самарской области, но и Пензенской и Оренбургской областях, а также Удмуртской Республике. Уже на полигон привезли оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», тяжелая самоходная гаубица «Мста-С», танк Т-72Б3, зенитно-ракетный систем «С-300». Также в регион на выставку привезут новейшие образцы техники, которые не были представлены на военном параде в Самаре. Это зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» из Пензенской области, зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Тунгуска» из Оренбургской области, новейший комплекс развертывания временных дорог «КРВД» из Удмуртской Республики. Всего на форуме будет представлено более 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы, реактивные системы залпового огня, военные пикапы, инженерная техника, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Вход на военно-технический форум будет бесплатным. На полигоне оборудованы парковочные места для автовладельцев.

Открытие форума состоится в 15 часов 27 августа. В этот день спланированы культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении.

28 августа площадка форума откроется в 11 часов. В течение дня спланированы культурно-досуговые мероприятия, показательные выступления приемов рукопашного боя военнослужащими бригады спецназа Центрального военного округа и спортсменов самарского филиала Центрального спортивного клуба армии, выполнение нормативов ГТО, демонстрация учебного боя мотострелковой роты при разгроме незаконного вооруженного формирования, форсирование военной техникой водной преграды. Первые два дня площадка форума будет работать до 18 часов.

Заключительный день форума также откроется в 11 часов. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума начнется в 14 часов, передает пресс-служба ЦВО. 


Фото: Минобороны РФ





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Комментарии


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В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
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В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
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Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
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Акценты
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
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При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
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