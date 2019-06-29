На форуме «Армия-2019» в Рощинском жители и гости стреляют из стрелкового оружия

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Стрелки выходят на рубеж открытия огня и поражают мишени на дальности 100 метров, используя 10 патронов. Стрельба ведется короткими очередями.Также присутствующие увидели боевую стрельбу из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и артиллерийского орудия 2С34 «Хоста».Кроме того, личный состав миротворческой бригады показал практические действия при нападении на миротворческий блокпост, используя штатное оружие и БТР-82А, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)