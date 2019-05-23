На два дня Самара станет центром развития инноваций в области робототехники

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Роботы шагающие и автоботы, дроны и вездеходы, роботы-футболисты и управляемые танки - всю эту разнообразную технику можно будет увидеть 24-25 мая на открытом региональном отборочном этапе международного фестиваля “Робофинист”. За два дня своих роботов на прочность и на соответствие разработанным программам проверят 323 участника (163 команды) из 8-ми регионов страны (от Пскова до Ростова-на-Дону, от Свердловской области до Удмуртии и Санкт-Петербурга).Фестиваль проводит Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вместе с детским технопарком “Кванториум 63-й регион”. Программа соревнований включает в себя 17 номинаций, две из которых - новинки текущего года. Среди них - новая комплексная дисциплина «Большое путешествие», объединяющая несколько классических упражнений, которые робот должен выполнить последовательно и без остановки: преодолеть линию и объехать кирпич, пробраться сквозь лабиринт, преодолеть линию с горкой, после чего выбить все банки в кегельринге. И всё это за пять минут!Дроны будут летать в двух номинациях: “воздушные гонки” и “полеты с помощью камеры FPV”, установленной на борту машинки (новая номинация, введенная по предложению самарского “Кванториума”).Для роботов организуют эстафету и ралли по извилистому коридору, борьбу сумо и даже футбол. Жюри, участники и зрители познакомятся с самыми фантастическими конструкциями, представленными в “свободной творческой категории”. Оценивать творчество будут по нескольким параметрам: актуальность, новизна, техническая сложность, работоспособность, презентация, эстетика.Одну из номинаций - “танковые бои” - предложили организаторы фестиваля - студенческий робототехнический клуб Самарского университета Robotic. Ребята разработали прототипы “танков” и полигон. Действие будет разворачиваться в условном городе. Роботизированные танковые платформы попадут в ландшафт с деревьями и фонарными столбами, разрушаемыми домами, и другими, пока сохраняемыми в тайне элементами. Танки будут стрелять миниатюрными снарядами, попадания зафиксируют датчики.“Первыми участниками танковых боев станут пять команд из Самарской области, но интерес к номинации проявили и участники из других регионов. Так что в будущем эта номинация будет пользоватся спросом, - рассказал инженер клуба Robotic Дмитрий Мезенцев. - Управлять роботом участники будут дистанционно. Тактику ведения боя они выберут и просчитают сами, исходя из характеристик моделей роботов. Машины могут быть собраны на любой элементной базе (кроме готовых платформ), без ограничений по конструкции. Думаю, будет жарко!”.Центральным событием фестиваля станет Кубок РТК - национальный стандарт экстремальных соревнований роботов. Участие в нем примут 12 студенческих команд со всей страны. Кубок проводится на специальном полигоне, которых в России, официально сертифицированных экспертами ЦНИИ РТК — разработчиками формата состязаний по экстремальной робототехнике и организаторами "Кубка РТК”, всего три. Один из них создан в 2019 году на площадке Самарского университета клубом Robotick при поддержке научно-образовательного центра робототехники и мехатроники вуза.“Кубок РТК мы будем проводить несколько раз в год, - говорит Дмитрий Мезенцев. - И каждый раз на модернизированном поле. В этом году на поле развернется эпическая история-путешествие. Согласно легенде, участникам предстоит найти упавший космический шаттл, открыть шлюз, проскользнуть сквозь щупальца пришельцев, стробоскопы и свисающие провода - и зажечь спасательный маячок!”Самарский университет на фестивале представят шесть команд. Они продемонстрируют собственную модель танка в номинации “танковые бои”, робота, сортирующего мусор, испытательный стенд по оценке качества удаленного управления роботом, а также примут участие в ралли по коридору и в номинации “движение по линии экстремал: высшая лига”.Оценивать как участников, так и организаторов Кубка РТК, будут эксперты из Санкт-Петербурга и Томска.“Самарский университет подготовил для любителей и профессионалов роботехники масштабное событие всероссийского уровня. Право его проведения закрепляет не только за Самарским университетом, но и в целом за Самарской областью статус центра развития инноваций в области робототехники”, - заключил Дмитрий Мезенцев, передает пресс-служба облправительства.