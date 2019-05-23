На два дня Самара станет центром развития инноваций в области робототехники
23 мая 2019 15:34
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Фестиваль проводит Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вместе с детским технопарком “Кванториум 63-й регион”. Программа соревнований включает в себя 17 номинаций, две из которых - новинки текущего года. Среди них - новая комплексная дисциплина «Большое путешествие», объединяющая несколько классических упражнений, которые робот должен выполнить последовательно и без остановки: преодолеть линию и объехать кирпич, пробраться сквозь лабиринт, преодолеть линию с горкой, после чего выбить все банки в кегельринге. И всё это за пять минут!
Дроны будут летать в двух номинациях: “воздушные гонки” и “полеты с помощью камеры FPV”, установленной на борту машинки (новая номинация, введенная по предложению самарского “Кванториума”).
Для роботов организуют эстафету и ралли по извилистому коридору, борьбу сумо и даже футбол. Жюри, участники и зрители познакомятся с самыми фантастическими конструкциями, представленными в “свободной творческой категории”. Оценивать творчество будут по нескольким параметрам: актуальность, новизна, техническая сложность, работоспособность, презентация, эстетика.
Одну из номинаций - “танковые бои” - предложили организаторы фестиваля - студенческий робототехнический клуб Самарского университета Robotic. Ребята разработали прототипы “танков” и полигон. Действие будет разворачиваться в условном городе. Роботизированные танковые платформы попадут в ландшафт с деревьями и фонарными столбами, разрушаемыми домами, и другими, пока сохраняемыми в тайне элементами. Танки будут стрелять миниатюрными снарядами, попадания зафиксируют датчики.
“Первыми участниками танковых боев станут пять команд из Самарской области, но интерес к номинации проявили и участники из других регионов. Так что в будущем эта номинация будет пользоватся спросом, - рассказал инженер клуба Robotic Дмитрий Мезенцев. - Управлять роботом участники будут дистанционно. Тактику ведения боя они выберут и просчитают сами, исходя из характеристик моделей роботов. Машины могут быть собраны на любой элементной базе (кроме готовых платформ), без ограничений по конструкции. Думаю, будет жарко!”.
Центральным событием фестиваля станет Кубок РТК - национальный стандарт экстремальных соревнований роботов. Участие в нем примут 12 студенческих команд со всей страны. Кубок проводится на специальном полигоне, которых в России, официально сертифицированных экспертами ЦНИИ РТК — разработчиками формата состязаний по экстремальной робототехнике и организаторами "Кубка РТК”, всего три. Один из них создан в 2019 году на площадке Самарского университета клубом Robotick при поддержке научно-образовательного центра робототехники и мехатроники вуза.
“Кубок РТК мы будем проводить несколько раз в год, - говорит Дмитрий Мезенцев. - И каждый раз на модернизированном поле. В этом году на поле развернется эпическая история-путешествие. Согласно легенде, участникам предстоит найти упавший космический шаттл, открыть шлюз, проскользнуть сквозь щупальца пришельцев, стробоскопы и свисающие провода - и зажечь спасательный маячок!”
Самарский университет на фестивале представят шесть команд. Они продемонстрируют собственную модель танка в номинации “танковые бои”, робота, сортирующего мусор, испытательный стенд по оценке качества удаленного управления роботом, а также примут участие в ралли по коридору и в номинации “движение по линии экстремал: высшая лига”.
Оценивать как участников, так и организаторов Кубка РТК, будут эксперты из Санкт-Петербурга и Томска.
“Самарский университет подготовил для любителей и профессионалов роботехники масштабное событие всероссийского уровня. Право его проведения закрепляет не только за Самарским университетом, но и в целом за Самарской областью статус центра развития инноваций в области робототехники”, - заключил Дмитрий Мезенцев, передает пресс-служба облправительства.
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