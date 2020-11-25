На должность Генерального директора Фонда капитального ремонта СО официально назначен Александр Константинов

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По результатам конкурса, проведенного министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Александр Константинов назначен на должность генерального директора Фонда капитального ремонта. Трудовой договор с ним заключен с 25 ноября текущего года.

Напоминаем, что Александр Константинов был временно исполняющим обязанности генерального директора Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» с августа 2018 года.