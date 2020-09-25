На базе ИК-15 провели пожарно-тактические занятия

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В целях проверки боеготовности сил и средств ИК-15 к действиям при пожаре, организации взаимодействия с территориальным подразделением МЧС России инспекцией ведомственной пожарной охраны отдела режима и надзора УФСИН России по Самарской области проведено совместное пожарно-тактическое занятие с 7 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Согласно пожарно-тактического замысла в 10:00 подана вводная «условный пожар на объекте отряда №1», о чем было немедленно сообщено по телефону оперативному дежурному и в территориальное подразделение МЧС России.

Для проведения локализации и ликвидации условного пожара, первым по тревоге прибыла добровольная пожарная дружина ИК-15 и немедленно приступила к боевому развертыванию. Затем, с учетом расстояния между учреждением и расположением территориальной пожарной части, прибыло подразделение пожарной части МЧС России в составе одной пожарной автоцистерны с личным составом. По прибытии руководство по тушению пожара было возложено на старшее должностное лицо прибывшего караула пожарной охраны, распоряжения которого стали обязательны для всех должностных лиц учреждения, участвующих в тушении пожара.

В процессе отработки взаимодействия между службами, поддерживалась постоянная радиосвязь с подразделениями пожарной охраны, ведущими боевую работу по тушению пожара. Также на место проведения занятий вызваны дополнительные силы и средства для отработки необходимого взаимодействия с другими оперативными службами (медицинской, энергетической и т.д.), установлены и выполнены дополнительные меры для ликвидации условного чрезвычайного происшествия.

План проведения совместных пожарно-тактических занятий по вводной «условный пожар на объекте отряда №1» был выполнен в полном объеме, действия по отработке взаимодействия добровольной пожарной дружины ИК-15 и 7 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области и учреждения в целом, оценены на оценку «удовлетворительно».

Подводя итоги, начальник инспекции ведомственной пожарной охраны отдела режима и надзора УФСИН России по Самарской области, подполковник внутренней службы Владимир Шванников отметил слаженность работы добровольной пожарной дружины учреждения, а также необходимость регулярно проводить подобные занятия с учетом специфики подведомственных учреждений УИС, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области