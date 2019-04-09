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13 апреля 2019 года на аэродроме Бобровка состоится авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню авиации и космонавтики и 85-ой годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина.Начало в 11.00.Организатор - Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России, при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской областиВход свободный.Цели мероприятия:- пропаганда достижений отечественной космонавтики и вклада Самарской области в ее развитие;- профессиональное ориентирование молодежи на освоение авиационных профессий;- популяризация авиационных и спортивно-технических видов спорта среди молодежи Самарской области;- развитие малой авиации и авиационных видов спорта в Самарской области.В праздничных мероприятиях примут участие ветераны авиационно- космического комплекса, ветераны войск ПВО страны.Наземная часть - наземный показ авиационной техники; работа выставок технического творчества молодежи; мастер-классы; аттракционыдля детей; полевая кухня.11.00 - торжественное открытие праздника.Воздушная часть – групповой и одиночный высший пилотаж на спортивных самолетах Як-52; имитация воздушного боя; показательныевыступления парашютистов; демонстрационные полеты самолетов малой авиации, дельтапланеристов.Для всех желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы попилотированию самолета и парашютные прыжки.Телефоны для справок: 8-917-112-55-00; 8-917-103-06-03; 8-917-012-52-98.Еmail: avia-samara@mail.ruПроезд:1. на личном транспорте по автодороге Самара-Кинель-Богатое до с.Бобровка, от АЗС поворот влево на пос.Октябрьский, далее на аэродром.2. маршрутным автобусом № 126 Кинель-ЮГ от ж/д. вокзала г.Самара – ЦАВ – г.Кинель (остановка автовокзал); далее на такси (250 руб)до пос.Октябрьский (аэродром).3. электропоездом до ж.д.ст. г.Кинель, далее на такси (250 руб) до пос.Октябрьский (аэродром).Карту и схему проезда можно посмотреть на сайте аэроклуба http://www.aviasamara.ru, передает пресс-служба облправительства.