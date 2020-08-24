На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

В Свердловской области 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ пятый раз подряд, передает Лайф. Об этом рассказала начальница отдела регионального Министерства образования Татьяна Умнова на пресс-конференции по итогам экзаменов.
— Мужчина приходит сдавать экзамены уже в четвёртый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был широк, то в этом году участник остановился на обществознании, — приводит слова Умновой агентство Ura.ru
.
Об итоговых баллах пенсионера Умнова пока не известно. В целом в этом году свердловские выпускники сдали ЕГЭ даже лучше, чем в прошлом. 100 баллов смогли набрать 140 учеников, это на 12 больше, чем в прошлом году. А двухсотбалльниками стали восемь человек — на два больше по сравнению с 2019-м. В этом году там нет выпускников, набравших 300 или 400 баллов.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / Лайф
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