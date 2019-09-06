На “Территории РИТМа” определили три лучших социально-предпринимательских проекта
6 сентября 2019 15:11
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По итогам работы эксперты форума выбрали тройку лучших социально- предпринимательских проектов. Третье место занял проект “Почувствуй мир”, направленный на повышение доступности общественного пространства для людей с инвалидностью по зрению. Второе место эксперты форума отдали проекту “Я САМ”, направленному на создание одежды для людей с ограниченными возможностями. Наиболее перспективным был признан проект, представленный командой “Великолепная шестерка”. Он предполагает реабилитацию и развитие детей посредством применения специально разработанных мягких модулей.
Международный инклюзивный форум социальных предпринимательских проектов «Территория РИТМА: «Я - Предприниматель своей жизни – 2019» прошел на территории Нижегородской области в третий раз. В ходе интенсива медиа тренеры, политики, наставники, мастера актерского мастерства и ораторского искусства обучили инициативных жителей навыкам предпринимательского мышления и созданию условий для его эффективного применения.
В завершении форума экспертная комиссия, в состав которой вошли заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжского федеральном округе Игоря Комарова Олег Машковцев, заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель управляющего делами Правительства Нижегородской области Сергей Бочаров, заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области Андрей Бетин, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и генеральный директор «Нижегородской государственной областной телерадиокомпании «ННТВ» Елена Лебедева, отметили высокую востребованность и значимость проведения подобных мероприятий для России и всего мира.
“Сегодня тема социального предпринимательства является перспективным направлением и поддерживается президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во многом это связано с усилением внимания к вопросам социальной ответственности и поиском эффективных способов решения общественных проблем”, - подчеркнул Олег Машковцев.
Подводя итоги работы, автор и организатор форума Роман Пономаренко отметил значительный рост интереса мирового сообщества к теме социального предпринимательства, о чем свидетельствует ежегодный рост числа участников “Территории РИТМа”. “За три года существования форум вырос и стал в несколько раз больше. Огромное количество заявок на участие, пришедших со всего мира, свидетельствует о том, что “РИТМу - 4” быть”, - заявил Роман, передает пресс-служба проекта “Территория РИТМа”.
Фото: пресс-служба проекта “Территория РИТМа”
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