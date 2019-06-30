На Рощинском полигоне проходит масштабный форум "Армия-2019"

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На нем жители и гости региона могут увидеть самые современные вооружения и разработки отечественного военпрома.Сегодня вместе с земляками выставку осмотрел губернаторНа форуме в Рощинском немало новинок: впервые представлены зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Стрела-10".В программе - боевая стрельба из БТР-82АМ, ЗУ-23-2, минометов 2Б9 "Василек", 2Б14 "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и арт.орудия 2С34 "Хоста".Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" при Доме офицеров Самаркого гарнизона показали губернатору работу тактической тренировочной системы "Real Combat".Она предназначена для подготовки военных подразделений, отработки специальных навыков бойцов (одиночно и в составе группы)."Real Combat" использует только настоящее стрелковое оружие или его СХП версии. В системе применяется лазер, который оснащен точным датчиком регистрации выстрела с использованием "компьютерного зрения"."Ее можно использовать в условиях похода, на кораблях, в казармах, - отметил Председатель ВИК. - "Real Combat" максимально облегчает подготовку специалистов".Система разработана совместно с СамГТУ. Специалисты Минобороны РФ по подготовке снайперов дали высокую оценку."Отличная идея проведения «Армия-2019» по всей стране. За два дня участие в СО приняли тысячи людей. На будущий год совместно командармом сделаем масштабным событием для всего региона", - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.