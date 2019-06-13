На Полевом спуске в Самаре состоялись совместные учения инспекторов ГИМС и спасателей

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Учения проходили на Полевом спуске реки Волги. В ходе учений отрабатывалось оказание помощи утопающему с применением средств спасения, таких как конец Александрова, спасательный круг, а также спасение с катера и моторной лодки.На третьем, заключительном этапе учений инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области на катере останавливали нарушителя. Их задача состояла в задержании судовладельца, вышедшего на лодке на акваторию пляжной зоны, что строго запрещено.Результаты учения подтвердили готовность сил и средств сотрудников ГИМС и спасателей к выполнению задач по предназначению.Такая тренировка особенно актуальна в начале купального сезона. Ведь с каждым днем желающих искупаться в водоемах области будет становиться все больше.Уважаемые жители и гости Самарской области! Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует Вам строго соблюдать правила безопасности на водных объектах!• Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.• Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями.• Внимательно следите за поведением детей на пляже, не допускайте шалости в воде.• Не оставляйте без присмотра детей, не умеющих плавать.• Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.• Не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь.• Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.• Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.• Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.• Не купайтесь в одиночку.• Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ