На Новый год в Самару! Проект: «Яркие выходные в Самаре»
25 декабря 2019 16:35
133
С 3 по 5 января 2020 года в рамках новогодней трехдневной программы приема гостей в Самаре под названием «Новогодние приключения в городе С.» планируется реализация нового экскурсионного тематического проекта «По иронии судьбы...» по мотивам новогодних комедий кинорежиссера Эльдара Рязанова. Самара встретит гостей вместе с Юрием Деточкиным на железнодорожном вокзале. Здесь есть и Комсомольская площадь, и даже улица Строителей, дом 25. Туристов разместят в одном из комфортабельных отелей города.
В программу проекта включено посещение музея Э. Рязанова с интерактивом, посещение обзорной экскурсии и резиденции Деда Мороза. Также гости увидят город в праздничной новогодней иллюминации, станут участниками зимних забав, узнают об основателе Жигулевского пивоваренного завода Альфредо фон Вакано, отведают волжскую уху с осетровыми, попробуют самарскую кухню по специальному историческому меню. Помимо этого, запланирована экскурсия по космической столице с посещением музея «Самара космическая», которая поможет ответить на вопрос, «есть ли жизнь на Марсе», поход в Самарский областной художественный музей и др. Кроме того, туристов ждет праздничный ужин «Карнавальная ночь» в ресторане на набережной.
Подробнее о проекте здесь.
С 4 по 7 января 2020 года стартует другой туристический проект «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество». Данный проект является продолжением серии путешествий в Самару на поезде, таких как «В театр лучше поездом», «Поезд на пленэр».
Четырехдневный тур начинается в Москве на новом двухэтажном поезде 4 января 2020 года.
По прибытии в Самару гостей города ждет размещение в пятизвёздочном отеле, обед с дегустацией традиционных волжских блюд в самарском ресторане с видом на зимнюю Волгу и Жигулевские горы.
Интерактивная программа ждет туристов за городом и предполагает ряд веселых аттракционов: катание на санях за снегоходом (катает Дед Мороз и Леший), катание на сноутюбинге (подъемник), катание на кресельном подъемнике, прыжки на батутах. Также гостей ожидает необычное развлечение - стрельба из лука со Снегурочкой. Для детей будет организовано путешествие к сказочному чуму со Снеговиком, игры «Зимние забавы». Желающие смогут активно провести время на горных лыжах и сноубордах. После зимних забав гостей ждет волжское чаепитие и угощение пирожками.
Помимо этого, программа тура включает выезд на обзорную экскурсию по новогодней красивой Самаре: купеческие особняки, празднично украшенные улицы и парки, набережная, Иверский женский монастырь, Костёл, Жигулёвский пивоваренный завод. На самой большой площади Европы главная ёлка города, Ледяной городок и Дедушка Мороз встретят гостей проекта «Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество».
Подробнее о проекте тут.
У жителей Самарского региона также будет возможность присоединиться в эти дни к тематическим экскурсиям в рамках проекта «Яркие выходные в Самаре».
Для тех, кто хочет выбраться за город в период новогодних праздников, подготовлен тур “Новогодний Сырный выходной”.
Жителей и гостей города приглашают в волшебное гастрономическое путешествие в село Подгоры на Сыроварню "Андреев сыр" и в настоящую зимнюю сказку. С программой сборного тура можно ознакомить здесь.
Стоит отметить, что помимо традиционных активностей на площади Куйбышева и Набережной жителей и гостей города в этом году ждет сюрприз – открытие Самарской Олимпийской Деревни на последней мили стадиона «Самара Арена». Каждый день там будут проводиться весёлые развлекательные программы с конкурсами. Гостей будут радовать выступления самарских групп, физкультурные мероприятия, квесты, фотоконкурсы, дискотека для детей и взрослых и многое другое. Время работы площадки: с 28 декабря по 8 января с 12:00 до 22:00. Подробнее по ссылке, передает пресс-служба горадминистации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 декабря 2019 19:15
Наступила пора прощания с десятыми и встречи новых, двадцатых. Социум
84
25 декабря 2019 19:05
Отметим, что идея настолько пришлась по душе, что в Кировском депо уже два Деда Мороза и две Снегурочки. Социум
95
25 декабря 2019 18:18
Почта России приступит к выплатам с 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от... Социум
102
Здравоохранение
25 декабря 2019 10:13
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
308
24 декабря 2019 13:27
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
223
24 декабря 2019 10:31
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
205
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
232
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15001
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14850
Туризм
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
209
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
218
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
846
Образование
25 декабря 2019 11:57
В настоящее время уже известно, как распределены жилые дома в Самаре между городскими школами. Образование
180
25 декабря 2019 11:19
Уникальная образовательная площадка призвана создать особую образовательную среду. Образование
218
24 декабря 2019 18:27
Сейчас любой житель Самары может подать документы на прием своих детей в первый класс целого ряда школ, которые считаются элитными. Образование
352
Культура
25 декабря 2019 15:56
Многие из них уже в ближайшие дни зазвучат в руках артистов симфонического оркестра на гастролях в Испании. Культура
122
24 декабря 2019 15:25
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство." Культура
282
24 декабря 2019 14:33
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". Культура
314
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
191
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15565
Мода
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
25
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
100
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
126
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
493
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
633
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
387
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1178
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
828
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
765
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
463
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
757
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
828
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1084
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2209
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2718
Мероприятия