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Новости /  Общество /  Социум  

На Новый год в Самару! Проект: «Яркие выходные в Самаре»

25 декабря 2019 16:35
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В рамках данного проекта местными туристическими компаниями будут организованы туры в Самару, такие как «Новогодние приключения в городе С.» и «Поезд в Рождество».
В Самаре во время новогодних каникул АО «ФПК» совместно с городским Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли реализуют проект «Яркие выходные в Самаре». В рамках данного проекта местными туристическими компаниями будут организованы туры в Самару, такие как «Новогодние приключения в городе С.» и «Поезд в Рождество».

С 3 по 5 января 2020 года в рамках новогодней трехдневной программы приема гостей в Самаре под названием «Новогодние приключения в городе С.» планируется реализация нового экскурсионного тематического проекта «По иронии судьбы...» по мотивам новогодних комедий кинорежиссера Эльдара Рязанова. Самара встретит гостей вместе с Юрием Деточкиным на железнодорожном вокзале. Здесь есть и Комсомольская площадь, и даже улица Строителей, дом 25. Туристов разместят в одном из комфортабельных отелей города.

В программу проекта включено посещение музея Э. Рязанова с интерактивом, посещение обзорной экскурсии и резиденции Деда Мороза. Также гости увидят город в праздничной новогодней иллюминации, станут участниками зимних забав, узнают об основателе Жигулевского пивоваренного завода Альфредо фон Вакано, отведают волжскую уху с осетровыми, попробуют самарскую кухню по специальному историческому меню. Помимо этого, запланирована экскурсия по космической столице с посещением музея «Самара космическая», которая поможет ответить на вопрос, «есть ли жизнь на Марсе», поход в Самарский областной художественный музей и др. Кроме того, туристов ждет праздничный ужин «Карнавальная ночь» в ресторане на набережной.

Подробнее о проекте здесь.

С 4 по 7 января 2020 года стартует другой туристический проект «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество». Данный проект является продолжением серии путешествий в Самару на поезде, таких как «В театр лучше поездом», «Поезд на пленэр».

Четырехдневный тур начинается в Москве на новом двухэтажном поезде 4 января 2020 года.

По прибытии в Самару гостей города ждет размещение в пятизвёздочном отеле, обед с дегустацией традиционных волжских блюд в самарском ресторане с видом на зимнюю Волгу и Жигулевские горы.

Интерактивная программа ждет туристов за городом и предполагает ряд веселых аттракционов: катание на санях за снегоходом (катает Дед Мороз и Леший), катание на сноутюбинге (подъемник), катание на кресельном подъемнике, прыжки на батутах. Также гостей ожидает необычное развлечение - стрельба из лука со Снегурочкой. Для детей будет организовано путешествие к сказочному чуму со Снеговиком, игры «Зимние забавы». Желающие смогут активно провести время на горных лыжах и сноубордах. После зимних забав гостей ждет волжское чаепитие и угощение пирожками.

Помимо этого, программа тура включает выезд на обзорную экскурсию по новогодней красивой Самаре: купеческие особняки, празднично украшенные улицы и парки, набережная, Иверский женский монастырь, Костёл, Жигулёвский пивоваренный завод. На самой большой площади Европы главная ёлка города, Ледяной городок и Дедушка Мороз встретят гостей проекта «Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество».

Подробнее о проекте тут.

У жителей Самарского региона также будет возможность присоединиться в эти дни к тематическим экскурсиям в рамках проекта «Яркие выходные в Самаре».

Для тех, кто хочет выбраться за город в период новогодних праздников, подготовлен тур “Новогодний Сырный выходной”.

Жителей и гостей города приглашают в волшебное гастрономическое путешествие в село Подгоры на Сыроварню "Андреев сыр" и в настоящую зимнюю сказку. С программой сборного тура можно ознакомить здесь.

Стоит отметить, что помимо традиционных активностей на площади Куйбышева и Набережной жителей и гостей города в этом году ждет сюрприз – открытие Самарской Олимпийской Деревни на последней мили стадиона «Самара Арена». Каждый день там будут проводиться весёлые развлекательные программы с конкурсами. Гостей будут радовать выступления самарских групп, физкультурные мероприятия, квесты, фотоконкурсы, дискотека для детей и взрослых и многое другое. Время работы площадки: с 28 декабря по 8 января с 12:00 до 22:00. Подробнее по ссылке, передает пресс-служба горадминистации. 
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Комментарии


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