На Международном фестивале «Кино – детям» в Самаре Алла Сурикова представит игровой фильм «Солдатик»
15 апреля 2019 17:17
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На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70 площадках в 8 городах и более 10 районах губернии.
Одним из главных событий второго фестивального дня, 16 апреля, станет премьера игрового фильма «Солдатик» (6+) в рамках программы «Российские премьеры». Фильм «Солдатик» основан на реальных событиях. Эта история о героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата – героя Великой Отечественной войны шестилетнего Сережи Алешкова. Фильм представит народная артистка России, кинорежиссер, сценарист Алла Сурикова.
Вход свободный, пригласительные – в кассе Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105).
Афиша кинопоказов фестиваля в ЦРК «Художественный» здесь, передает пресс-служба облправительства.
Фото: samara-news.net
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