На Маяковском и Некрасовском спуске набережной продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
9 августа 2019 16:43
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10 августа на Некрасовском спуске в 18.00 выступит струнный квартет «Каприс». В 2006 году четыре девушки, артистки симфонического оркестра Самарской областной филармонии, создали квартет. Репертуар коллектива, расширяясь от концерта к концерту, постепенно вышел за рамки только классической музыки. В исполнении квартета можно услышать произведения разных стилей и жанров: от шедевров барокко и классической музыки до эстрадно-джазовых композиций и современных мелодий.
В 19.00 выступит «Avenue Beat» – коллектив, исполняющий инструментальные кавер-версии мировых хитов в стилях jazz, blues, funk, country, bossa nova, latina, reggae и других.
Завершит субботний музыкальный вечер в 20.00 выступление регги группы «Два Льва».
В субботу на Маяковском спуске в 18.00 - танцевальная школа «Dance and Live». В эти выходные из Москвы в Самару приезжает «звезда» российской бачаты - танцор и организатор Александр Костенко вместе с Валерией Катайкиной. Они поделятся опытом с теми, кто еще не танцует и с постоянными гостями площадки.
11 августа в 18.00 на Некрасовском спуске будут звучать народные песни в исполнении Ольги Салеевой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, и группы «Услада».
В 19.00 выступит музыкальная группа «Будем знакомы». Участники группы совмещают гитарную рок-музыку и речитатив, поднимая в песнях актуальные молодежные темы.
В 20.00 завершит музыкальный вечер кавер-группа «River bend» с хитами блюза.
В воскресенье в 18.00 на Маяковском спуске - зажигательная зумба. В 20.00 продолжит программу коллектив «Sambara», исполняющий бразильскую карнавальную самбу на барабанах, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистраци
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