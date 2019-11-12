На Ленинградской сегодня очень оживлённо: артисты-студенты Самарского института культуры дарят прохожим алые розы

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На улице Ленинградской сегодня очень оживлённо! Артисты театрального коллектива Самарского института культуры и их поклонники дарят прохожим алые розы. Со своими спектаклем "Аленький цветочек" ребята стали победителями регионального тура фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»!Теперь артисты-студенты призывают голосовать за их спектакль жителей соседних регионов округа!Для этого их поклонники должны выложить в соцсетях фото с цветком и хэштегом:#театральноеприволжьеСамараСаратов#театральноеприволжьеСамараОренбургПроголосовать можно будет с 13:00. 29 ноября по 13:00 30 ноября по телефону 88003503543.Итоги подведут в прямом интернет-эфире сайта театральноеприволжье.рф.Хэштег с обозначением другого региона необходим - по условиям конкурса голосовать можно только за спектакль «не своего» региона ПФО, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО