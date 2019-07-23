На Кубани возбудили уголовное дело на 46-летнего отца, который посадил на цепь своего малолетнего сына
23 июля 2019 22:25
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Мать 10-летнего мальчика, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, характеризуется положительно и имеет финансовые возможности содержать и обеспечивать ребенка, если по решению суда мальчика ей вернут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Кубанского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края, где проживает женщина.
Ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка на Кубани сообщала, что с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом. Семья не состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная.
Глава Великовеченского сельского поселения Белореченского района, где проживает семья, пояснял, что отец мальчика и его нынешняя супруга занимаются бизнесом. Со стороны полиции и других ведомств в их адрес нареканий не поступало, но ребенок выглядит бледным и болезненным. Органы прокуратуры региона инициировали пересмотр решения суда, по которому мальчик проживает с отцом, чтобы вернуть ребенка матери.
"Мать ребенка <...> характеризуется исключительно положительно, на учете в психо-наркологических медицинских учреждениях не состоит. Она сожительствует с молодым человеком, который служит по контракту, он помогает ей в финансовом плане, обеспечивает. Также она получает пособие по потере кормильца в связи с гибелью предыдущего супруга, зарабатывает частными заработками. Жилищные условия благополучные - частный дом в станице Кубанская, аккуратный, чистый, площади для проживания детей достаточно", - сказали в администрации.
Там также добавили, что сейчас женщина находится в декретном отпуске. Она беременна четвертым ребенком, другие двое детей проживают с ней.
Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего малолетнего сына. Инцидент произошел в селе Великовечное Белореченского района 18 июля. Пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым четырехлетним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды. Привязанный цепью за шею мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем. Они обратились в правоохранительные органы.
Сам мужчина объяснил свой поступок заботой о сыне и его безопасности: "Я... его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь! Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум. Этого хватило вполне".
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