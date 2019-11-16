Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он призвал
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
В рамках которого пройдет зимний фестиваль активного отдыха “Жигулёвское море — любимому городу!”.
Тольятти примет этап Кубка мира по сноукайтингу
Военные США испытали российский танк Т-80
Мужчина потерял сознание во время движения, и транспортное средство понесло на столб.
В Красноярске кондуктор спасла пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо
Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем.
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва
Во время визита Владимир Бурматов познакомился с успешными социально-экологическими практиками региона, пообщался со студентами профильных вузов.
Депутат госдумы Владимир Бурматов приехал в Самару с «экологическим» визитом
Отпевание и похороны прошли в станице, где она родилась, росла, училась и закончила с золотой медалью школу.
На Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко
В Италии собирают пожертвования для помощи затопленной Венеции
В Италии собирают пожертвования для помощи затопленной Венеции
сегодня  Суббота, 16 ноября, 18:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/11:
USD 63.89
-0.32
EUR 70.41
-0.27
Новости /  Общество /  Социум  

На Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко

16 ноября 2019 14:12
129
Отпевание и похороны прошли в станице, где она родилась, росла, училась и закончила с золотой медалью школу.
На Кубани простились с убитой и расчленённой в Санкт-Петербурге 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко. Все церемонии прошли в станице Старовеличковской, где родилась, училась и закончила с золотой медалью школу девушка.

Накануне родители привезли тело Анастасии из Северной столицы. А станицу перед церемонией прощания проверили специалисты, включая кинолога с собакой.

Сегодня тело покойной доставили в закрытом гробу в Троицкую церковь, где в 11 утра началось отпевание. К месту прощания пришли десятки местных жителей и представители администрации поселения. После этого процессия отправилась на кладбище.

Видео © LIFE
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
16 ноября 2019  17:41
Он призвал "Аэрофлот" перевести свои аннулированные бонусные баллы на благотворительный счет "Мили милосердия".
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
Он призвал "Аэрофлот" перевести свои аннулированные бонусные баллы на благотворительный счет "Мили милосердия".   Социум
62
16 ноября 2019  15:00
Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем.
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва
Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем.  Социум
127
16 ноября 2019  14:12
Отпевание и похороны прошли в станице, где она родилась, росла, училась и закончила с золотой медалью школу.
На Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко
Отпевание и похороны прошли в станице, где она родилась, росла, училась и закончила с золотой медалью школу. Социум
128
Весь список

Здравоохранение
15 ноября 2019  13:46
Самарские врачи первыми в России используют телемедицину для консультации по ультразвуковым исследованиям
Самарские врачи первыми в России используют телемедицину для консультации по ультразвуковым исследованиям
   В Волжской ЦРБ начал работать современнейший аппарат УЗИ, который позволяет легко провести процедуру – на дому пациента, в машине скорой медицинской... Здравоохранение
401
15 ноября 2019  13:25
Ученые нашли секрет долгожителей
Ученые нашли секрет долгожителей
У людей старше 110 лет имеется избыток иммунных клеток, называемых цитотоксическими.  Здравоохранение
354
15 ноября 2019  11:40
Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Кинель-Черкасского района
Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Кинель-Черкасского района
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
217
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14762
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14636
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14603
Весь список
Туризм
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
291
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
39
12 ноября 2019  13:39
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
В Самаре пройдёт финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
430
Весь список
Образование
16 ноября 2019  12:47
На 5-й просеке в Самаре вместо одной школы хотят построить две
На 5-й просеке в Самаре вместо одной школы хотят построить две
Они будут в совокупности на 1,5 тыс. мест. Образование
141
15 ноября 2019  18:23
Действующий руководитель возглавляет вуз с 2009 года.
Ректором СамГТУ переизбран Дмитрий Быков
Действующий руководитель возглавляет вуз с 2009 года.   Образование
337
15 ноября 2019  13:39
Лучшие студенты Самарской области представят регион на премии Студент года – 2019
Лучшие студенты Самарской области представят регион на премии «Студент года – 2019»
Конкурс проходит с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону. Образование
331
Весь список

Культура
15 ноября 2019  19:34
Заседание рабочей группы – одно из центральных событий культурного форума – привлекло внимание экспертов в области культуры, в том числе международных.
Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре во время Санкт-Петербургского международного культурного форума
Заседание рабочей группы – одно из центральных событий культурного форума – привлекло внимание экспертов в области культуры, в том числе международных.  Культура
397
15 ноября 2019  18:45
Правительство Самарской области подписало соглашение с одним из ведущих музеев России и мира – московским музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
В Самарской области появится академия Пушкинского музея
Правительство Самарской области подписало соглашение с одним из ведущих музеев России и мира – московским музеем изобразительных искусств имени Пушкина.  Культура
421
15 ноября 2019  13:54
200 оживших полотен Виктора Васнецова и Ивана Шишкина: любимые зрителями выставки едут в Самару
200 оживших полотен Виктора Васнецова и Ивана Шишкина: любимые зрителями выставки едут в Самару
Посетителей выставки ожидают сразу два выставочных зала. Культура
343
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15405
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
95
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
130
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
330
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
216
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
232
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
519
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
661
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
477
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
351
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
454
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1508
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2101
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1431
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1734
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1912
Весь список

Мероприятия
В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС
В Сызрани открылась модельная библиотека
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные