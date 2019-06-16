На Грушинском фестивале будет организован раздельный сбор отходов

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Ни для кого не секрет, что Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, который проводится ежегодно на Мастрюковских озерах под Самарой, оставляет после себя много мусора. Организаторы прекрасно справляются с его уборкой. Однако отходы увозят в другое когда-то красивое природное место под названием «свалка», где пластиковый, стеклянный мусор разлагается несколько веков…Но вот уже второй год на территории фестиваля будут установлены контейнеры для раздельного сбора в 5-ти точках. В каждом пункте будут приниматься:• Стекло• Металл• Пластик• БумагаОколо контейнеров для раздельного сбора мусора будут дежурить волонтеры и помогать людям с сортировкой. Все собранные отходы отправятся на переработку и далее станут сырьем для изготовления бутылок, стройматериалов, бумаги, элементов благоустройства и пр.Все это стало возможным благодаря волонтерскому проекту «Вторсырье на благотворительность» и финансовой помощи компании-приемщика вторсырья "ЭКОТЕК Самара" . Средства, полученные за сдачу отходов на переработку, будут потрачены на компенсацию организационных затрат.