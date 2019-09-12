На «Фестиваль 404» в Самаре ожидают свыше 1500 участников

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14 и 15 сентября в Самаре в девятый раз пройдет легендарный фестиваль деятелей Интернета - 404fest. С прошлого года 404fest переехал в пятизвездочный отель «Лотте Самара». Здесь разместятся более 1500 участников фестиваля со всей России и ближнего зарубежья? сообщает пресс-служба облправительства.Организаторы планируют привести в Самару более пятидесяти спикеров, это топовые специалисты из Microsoft, Mail.ru, Яндекса, Skyeng и других компаний, которые меняют мир своими продуктами. Они готовы поделиться практическими знаниями и кейсами в области мобильных приложений, веб-разработки, дизайна, маркетинга, управления IT-проектами. Участников фестиваля ждут два дня насыщенной программы (дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг, бизнес), а также неформальное общение и знакомства с экспертами и партнерами со всей страны. Программа доступна по ссылке https://2019.404fest.ru/program/.Организатором мероприятия выступает Mercury Development.Уже активно идет регистрация участников фестиваля, на сайте 404fest.ru можно получить подробную информацию о мероприятии, ознакомиться с планом работы секций, зарегистрироваться и оплатить участие. Как только будет набрано определенное количество участников, регистрация будет закрыта.«После завершения «Фестиваля 404» в 2018 году мы провели опрос среди участников. В числе прочего мы спросили, какова вероятность, что они приедут на фестиваль в 2019-м. Результаты оказались поразительными, — рассказывает дизайн-директор Mercury Development и один из организаторов фестиваля Евгений Демьяненко. — 78% участников 404fest 2018 написали в опросе, что точно поедут на фестиваль в следующем году, еще 22% хотели бы, но не были до конца уверены, и только один человек ответил, что скорее всего не приедет. В этот момент мы поняли, что Фестивалю 404 в 2019-м быть. Этой осенью будет еще больше крутых спикеров, вдохновляющих докладов и безудержного нетворкинга. Будем говорить о будущем цифрового мира с теми, кто участвует в его создании».