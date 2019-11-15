НОЦ Самарской области расширяет экспертное партнерство

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В Санкт-Петербурге состоялось официальное подписание Соглашения о сотрудничестве «Института регионального развития» как управляющей компаний НОЦ Самарской области и «Санкт-Петербургского государственного экономического университета». Этот документ по сути ознаменовал новый этап развития регионального научно-образовательного центра, который в апреле 2020 года будет претендовать на получение федерального статуса.Сотрудничество с питерским вузом предполагает экспертно-аналитическое партнерство в рамках реализации национального проекта «Наука» в части создания к 2024 году на территории РФ 15-ти Научно-образовательных центров мирового уровня. Каждый из них покажет свои уникальные разработки, которые могут конкурировать на мировом уровне.Проректор по научной работе «Санкт-Петербургского государственного экономического университета» Елена Горбашко рассказала следующее:«Когда мы изначально вели переговоры, нам проект НОЦ Самарской области показался исключительно интересным , потому что у нашего университета есть большой опыт в плане консалтинга проведения экспертно-оценочной деятельности. Мы работаем уже несколько лет в рамках международного экономического форума, наши эксперты участвуют во всех сессиях и панельных дискуссиях в качестве аналитиков. И уже после проведения форума мы даем соответствующую аналитическую информацию для Росконгресса, который является основным оператором Санкт-Петербургского экономического форума, и в последствии Росконгресс, обобщая эти материалы , представляет предложения уже в правительство РФ. Кроме того, мы являемся партнерами крупных компаний , входим в 11 опорных вузов Газпрома - ведем научно-исследовательские работы и экспертно-консалтинговую деятельность для проектов Газпрома. Вы же знаете, любой научный проект содержит технико-экономическое обоснование, и мы в этом направлении можем помочь своей именно независимой оценкой.»ФИНЭК будет сотрудничать с НОЦ Самарской области как эксперт в рамках работы акселераторов, ориентированных на выявление перспективных идей , а ИРР поможет самим ученым грамотно «упаковать» их предложения в соответствии требованиями федеральных технических стандартов и договориться с индустриальными партнерами, которые возьмутся за финансирование данных проектов и воплощение их в жизнь.Напомним, на данный момент стратегическими индустриальными партнерами НОЦ СО являются госкорпорации и «Роскосмос» и «Ростех». В консорциум научно-образовательного центра Самарской области центра вошли производственные предприятия: ПАО "АВТОВАЗ", ПАО "Кузнецов", АО "ИНЦ Концерна "Вега", АО "Металлист-Самара", АО "Металлист-Самара", ООО "Самара Авиагаз" и ведущие вузы региона: Самарский университет, СамГТУ, СамГМУ, Самарский государственный университет путей сообщения, Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный аграрный университет. Участниками НОЦ Самарской области также являются крупнейшие научные организации - Самарский НЦ РАН, Самарский филиал ФИАН. Недавно один из самых авторитетных вузов страны - ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого"- стал участникомконсорциума. Его ректор Андрей Рудской высоко оценил шансы самарского НОЦ на попадание в следующую пятерку НОЦ мирового уровня. НОЦ Самарской области стремится к расширению межрегионального и международного сотрудничества.В рамках визита в 63-й регион делегации Мексиканских Соединенных Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Российской Федерации г-жой Нормой Пенсадо в Самарском университете прошла рабочая встреча, на которой был презентован проект научно-образовательного центра мирового уровня. В Мексике аналогов таких структур , аккумулирующих науку и бизнес, нет. Деятельность самарского НОЦ вызвала у иностранцев большой интерес по части авиации, космоса и биомедицинских технологий. Посол рассказала, что мексиканские вузы могли бы участвовать в формировании и развитии инфраструктурных проектов НОЦ. Достигнуты договоренности о сотрудничестве с мексиканскими учеными по формированию совместных образовательных программ и обмену студентами, по проведению зимних и летних научных школ, по совместному воплощению в жизнь перспективных идей участников консорциума. Все эти предложения были оформлены в протокол о намерениях, посол уже передала данный документ в Правительство Мексики. Сейчас в Самаре готовится детальная презентация научных разработок вузов-участников консорциума.Они будут продемонстрированы представителям 6 мексиканских вузов посредством видеосвязи в рамках заседания круглого стола. После этого будетсформировано соглашение о взаимодействии в рамках проекта НОЦ Самарской области между «Институтом регионального развития» как управляющей компанией НОЦ и отдельными вузами. Предварительно, это мероприятие запланировано на конец января 2020 года.Идут переговоры с белорусами - обсуждается тема технологических решений для развития агробизнеса, в рамках которой реализуется ряд важных мероприятий, в том числе запуск формата коллективной работы «Проектный реактор» для формирования и развития международных проектных команд (втом числе в режиме онлайн).«Институт регионального развития» как управляющая компания НОЦ Самарской области оказывает организационное, методологическое и информационное содействие участникам Консорциума НОЦ (ИРР не входит в Консорциум), чтобы они смогли реализовать взятые на себя при вхождении в НОЦ обязательства:- представить прорывные научные разработки мирового уровня;- сформировать совместные сетевые предложения в соответствии со стратегиями развития индустриальных партнеров и требованиями развития мировой индустрии ;-составить образовательные программы и программы развития кадрового потенциала предприятий и самих научных школ ;-сообща сформировать или перезагрузить на новый вектор площадки совместных действий для научных разработок, испытаний, конструкторских работ, детских научных школ, в том числе в рамках международного сотрудничества.На сегодняшний день «Институтом регионального развития» , как отмечают многие ведущие федеральные эксперты проделана большая и глубокая работа по созданию организационно-правовой, методологической, партнерской базы, сформированы все основы для реализации участниками НОЦ всех вышеперечисленных задач, создана серьезная информационно-медийная платформа для работы Консорциума.Цель партнерства участников НОЦ - кооперация науки, образования и бизнеса для создания востребованных коммерческих проектов мирового уровня, и развития кадрового потенциала для решения крупных научно-технологических задач, передает пресс-служба облправительства.