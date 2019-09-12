НОЦ Самарской области проведёт стратегическую сессию в рамках XXI Поволжской агровыставки

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13 сентября 2019 года с 10:00 до 12:00 в посёлке Усть-Кинельский Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета (Самарская обл., п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 8а, аудитория 3218) в рамках XXI Поволжской агропромышленной выставки состоится стратегическая сессия «Образ будущего: от отдельных проектов к экосистеме».Организаторами мероприятия выступают АНО «Институт регионального развития» − управляющая компания Научно-образовательного центра Самарской области (НОЦ), ФГБОУ ВО«Самарский государственный аграрный университет».Интенсив пройдёт при участии представителей НОЦ Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Самарской Губернской Думы, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, инициаторов технологических проектов в аграрном бизнесе, студентов и преподавателей вузов Самарской области, представителей производственных компаний и научных организаций.Стратегическая сессия проходит в рамках подписанного 22 июля 2019 года Меморандума о намерениях между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет».Важная цель сессии − практическое апробирование на вопросах региональной проблематики такого формата коллективной работы, как «Точка кипения».Уже в 2020 году это новое образовательное пространство с функцией коллективной работы появится в Самаре. В настоящее ведётся активная работа по организации запуска и обеспечения деятельности «Точки кипения», формируемой на базе АНО «Институт регионального развития». Предназначено оно длявсех, кто хочет делиться своими практиками и знаниями, а также узнавать новую информацию на бесплатных лекциях, семинарах, мастер-классах. В «Точке кипения-Самара» люди смогут объединяться в команды для создания бизнеса. Это платформа для развития эффективных коммуникаций между инновационными предприятиями, бизнес-средой, образовательными учреждениями и властью.Участники стратегической сессии займутся также подготовкой к проведению в Самарской области научно-образовательного интенсива «АгроОстров 2020». В ходе сессии будут обсуждаться концепция «АгроОстрова» и задачи, решению которых и будет способствовать интенсив. Один из важнейших вопросов − достижение технологического прорыва в аграрной отрасли путём подготовки специалистов, имеющих передовые знания и компетенции. Ещё одна задача первоочередного порядка − формирование региональных команд и межрегиональных связей, способных создавать «умные» сервисы и продукты мирового уровня с использованием сквозных технологий НТИ в рамках рынка FoodNet.На площадке сессии, проводимой под эгидой АНО «Институт регионального развития», управляющей компании НОЦ Самарской области, разместится выставка высокотехнологичных проектов предприятий и университетов Самарской области, детского технопарка «Кванториум» в сфере агробизнеса. Экспозиции направлены на повышение производительности труда и качества жизни в сельских районах.Например, воспитанники Аэроквантума технопарка «Кванториум 63» под руководством своего наставника Андрея Ивкова разработали «Квадрокоптер-опрыскиватель». По мнению разработчиков, основное преимущество квадрокоптеров (дронов) перед сельхозавиацией — работа по картам полей. Иными словами, дроны имеют возможность проведения более точной обработки, а отсутствие пилотов снижает издержки и исключает человеческий фактор,обеспечивая стабильное качество (очень важный параметр для аграриев). Дело в том, что благодаря цифровым картам дроны не вылетают за пределы полей и точно определяют границы. А встроенные в дроны камеры обеспечивают автоматическую идентификацию людей на полях.Команда школы-партнёра детского технопарка «Кванториум 63» из села Приволжье разработала технологию автоматизации теплиц с системой ввода резерва.Созданная ребятами модель предполагает использование возобновляемых источников энергии (солнце, ветер) при автономной работе теплицы, а также получение воды путём конденсации атмосферной влаги. Данная технология особо актуальна для южных территорий губернии в силу их климатическихособенностей – засухи и сильные ветра. Школьники смогли на доступной и недорогой элементной базе построить модель эффективного производства.В ходе стратегической сессии разработки школьников будут представлены в одном ряду с технологиями, созданными в ведущих вузах региона.Также в рамках стратегической сессии запланировано подписание соглашения о присоединении ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» к консорциуму Научно-образовательного центра Самарской области и формировании направления развития «АгроТех» в деятельности НОЦ. Это позволит аккумулировать эффект и значительно ускорить выполнение поставленных задач, передает пресс-служба облправительства.